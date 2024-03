Ovih dana puno se govori o nevjerojatno visokim cijenama najma stanova. Pa tako ispada da je s obzirom na primanja, jeftinije iznajmiti stan u Londonu i Parizu, nego u Zagrebu. Pokazuje to takozvani Carrie Bradshaw indeks uglednog The Economista.

Zvijezda 'Seksa i grada' kao samac je u skupom New Yorku morala iznajmiti jednosobni stan. Economist je ovaj put izračunao koliko je to samcima izvedivo u Europi. Najam ne bi trebao prelaziti 30 posto dohotka, a evo kakve su rezultate dobili. Najskuplje je u Budimpešti, najam stana košta 454 eura, a prosječna plaća je 1060 eura.

Prema The Economistu da bi si samac mogao iznajmiti jednosoban stan u Zagrebu mjesečna plaća bi trebala biti 2951 euro. To znači da si najam stana ovdje može priuštiti pilot, predsjednik republike ili premijer. O ovoj temi razgovaramo s agenticom za nekretnine Vedranom Likan.

Nevjerojatno, ali ispada da čovjek lakše dođe do stana i do najma stana u Londonu, u Parizu nego u Zagrebu. Kako je to moguće?

"Moguće je jer su cijene stanova izrazito porasle u proteklih nekoliko godina. Bitno je naglasiti da su vlasnici stanova kupili skupe stanove i naravno da im se danas puno više isplati iznajmljivati kratkoročno turistima. Kratkoročnim najmom za tjedan ili dva dana mogu ostvariti rentu koju bi inače kroz dugoročni najam ostvarivali na razini mjeseca."

Došli smo do toga da će netko radije iznajmiti stan strancu za sto eura dnevno nego nekom domaćem za 500 eura mjesečno. Tu bi onda trebalo postojati neki regulator koji nadzire da se to ne događa.

"Apsolutno, nalazimo se u najnepovoljnijem poreznoj politici otkad postoji suvremena država. Iznajmljivanje je postalo jedan od najisplativijih biznisa u Hrvatskoj bez obzira da li se radi o stanovima ili apartmanima na obali ili u sveučilišnim gradovima. Korisnike tih stanova ne opterećuje samo najamnina nego i porez, odnosno PDV koji iznosi 25 posto i izrazito opterećuje kupovinu stanova prvim korisnicima, odnosno onima koji kupuju. U lancu svih dobavljača od prodavatelja zemlje, arhitekata, developera do investitora ultimativno je država najveći profiter skupih stanova u novogradnji."

Tko je kriv za ovu situaciju koju imamo. Došli smo do toga da je normalno da je plaća 1000 eura, a najam stana 700 eura, što je neodrživa situacija?

"Opet se vraćamo na poreznu politiku. Hrvatska je zaista devijacija Europske unije. Ono što je najviše opterećeno u Hrvatskoj porezima je rad, koliko zarađujemo toliko plaćamo mjesečno i državi, a ako dodamo vrlo visok PDV porezna politika kakva jest nije održiva. Kada govorimo o PDV-u na novogradnju ili PDV-u na bilo koji drugi proizvod trebamo sagledati cjelokupnu poreznu politiku. Kada govorimo o porezu na nekretnine, sigurno ne smijemo govoriti o novom nametu, trebamo sagledati cjelokupnu sliku i redefinirati u trendove rada, ostanka mladih i izgradnje obitelji, stvaranja nekih novih dodanih vrijednosti da se cijeli porezni sustav redefinira. U tom kontekstu stanovi su esencijalna potreba, egzistencijalna potreba mladih ljudi i mi se trebali ugledati na druge europske zemlje koje su prepoznale tu problematiku i odavno ukinule porez na kupovinu prve nekretnine ili ga smanjile na nekakvih 3, 5 ili 10 posto. Jedino izgledno u smislu priuštivosti stanovanja ili kupovine stanova u Hrvatskoj je da se taj porez smanji."

To je kada govorimo o kupovini nekretnine, međutim, kada govorimo o najmu što država može napraviti da spriječi to da se po suludim cijenama iznajmljuju stanovi? Država može u pogon svoje vlastite nekretnine?

"Hrvatska država i lokalna uprava su nedvojbeno najveći vlasnici nekretnina u Hrvatskoj, nakon toga slijede jedna i druga crkva. Mi samo u Zagrebu imamo preko sedam tisuća pojedinačnih stanova koji nažalost nisu evidentirani, nisu organizirani, nisu strateški promatrani i nisu stavljeni u službu. U ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, gdje se suočavamo s problemom nepriuštivosti i problemom nedostatka mladih, odljeva mozgova. Istu problematiku bilježe svi drugi veliki gradovi, Split, Zadar, Rijeka, Pula, Osijek. Neki gradovi su krenuli u strateško razmatranje i promatranje, vjerujem da će se u Zagrebu dogoditi ista stvar."

Čini mi se da jako dugo to čekamo, a ništa se ne događa. Isto je i s porezom na nekretnine to je i postala jedna od vrlo unosna grana kojima se mnogi kod nas bave i iznajmljuju, a istovremeno možeš imati koliko god hoćeš nekretnina bez da na njih plaćaš porez. To je praksa jedino kod nas u odnosu na cijelu Europu?

"Da, prva nekretnina je potreba, vikendica je nešto što bismo svi voljeli, treća, četvrta, peta, sedma, dvadeset i neka nekretnina je bogatstvo. Mi nemamo taj sustav i ne oporezujemo imovinu tako. Svi želimo zaštititi svoju imovinu. Ključno je sagledati na koji način. Država je u ovom trenutku najveći profiter u prodaji novogradnje i najveći profiter na visokim cijenama novogradnje, dakle jedini način da tome stanemo na kraj je da redefiniramo poreznu politiku, naročito PDV na novogradnju."