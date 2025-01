Hoće li se inauguracija održati Plenkoviću ispod prozora i zove li Milanović na nju Dodika i Orbana?

Već više od četiri godine, više od 1.500 dana, mjesto inauguracije svih hrvatskih predsjednika osim aktualnog, zatvoreno je za javnost.

Predsjednik Zoran Milanović bio je prvi koji je odlučio inauguraciju održati u skromnijim uvjetima, u Uredu predsjednika, no s obzirom na to da je sada premijer Andrej Plenković odlučio da neće doći na inauguraciju, možda se sada odluči vratiti je na Markov trg, baš pod njegov prozor. Doduše, sada je polovica Markova trga ograđena još jednom, još većom ogradom, zbog radova na obnovi zgrade Sabora, ali ako Milanović tako odluči, to ne bi trebala biti prepreka.

Razmatra se Trg bana Jelačića

"Bez obzira na to što postoji ograda na Markovu trgu, sami znamo da je u proteklom razdoblju ona bila micana. Tako da i što se tiče same inauguracije, ako dođe do odluke da se inauguracija ovdje odvija, ne vidim nijednog razloga da tome ne bude tako", objašnjava nam stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

A odjednom se spominje i nova mogućnost, parsto metara dalje. Može se čuti da se kao jedna od opcija razmatra i Trg bana Jelačića, na kojem je održana proslava ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013., no kako neslužbeno doznajemo u Uredu predsjednika, o tome još uopće nisu razmišljali.

Samo je tekst prisege i potreba da se polaže pred predsjednikom Ustavnog suda zadana - sve ostalo ostavlja se na izbor svakog predsjednika. Najvažniji dio inauguracije je prisega, kojoj je prvi predsjednik Franjo Tuđman dodao svoj pečat i rekao: "Tako mi Bog pomogao". Iste riječi ponavljali su Milanović i Ivo Josipović, javno deklarirani agnostici i nevjernici.

Franjo Tuđman je htio fanfare i Počasnu bojnu, Stjepan Mesić nije fanfare ni crvene mundire ni lentu. Ali do posljednje, svaka inauguracija bila je otvorena za građane. "Postoji jedna interakcija i to je ono što je najljepše u tome. Ta inauguracija ne neki način nije samo za neku određenu elitu, nije sekludirana kao čin, nego je otvorena prema građanima, prema državi, urbi et orbi reklo bi se", govori stručnjak za protokol Zdeslav Perković.

Predsjednici onda malo šeću gradu, a prva predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović čak se vozila uspinjačom, s uredno kupljenom i poništenom kartom. Muzika isto, kako je kojem predsjedniku gušt. Sve zajedno, veće ili manje narodno veselje, barem do Milanovića. "Sve tri grane vlasti, pa onda razni uglednici da se svi podruže pa onda s narodom proslave neki novi početak", kaže komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Hoće li zvati Dodika i Orbana?

Inače, Milanović je već bio na inauguracijama na Markovu trgu, kada je prisegnuo Ivo Josipović, tada u funkciji šefa SDP-a, nesvjestan da je iza njega sjedio tada već bivši šef HDZ-a. "Čujte, nisam vidio. Da sam vidio, pružio bih ruku, ali nisam vidio", govorio je Milanović tada.

Naravno, nije svejedno niti tko se pojavi - od Mesića do Kolinde Grabar Kitarović uvijek je bilo drugih predsjednika, najmanje sedam, najviše 12, Kolindi je došao tada srpski premijer Aleksandar Vučić, s posebnim izjavama za posebnu priliku. "Nitko ne želi štititi zločin ni zločince, ni na jednoj strani", rekao je tada Vučić.

Vučića na inauguraciju Milanović će teško zvati, ali možda bi mogao pozvati frenda mu Milorada Dodika, ili mađarskog premijera Viktora Orbana. "To je stvar diplomacije i protokola, meni se čini kako su ovi odnosi malo zategnuti da možda neće inzistirati na gostima iz inozemstva, ali bilo bi dobro za Hrvatsku da dođu", kaže Macan.

To sve, naravno, pod uvjetom da ne ponovi prvu inauguraciju, pa himnu, prisegu, govor i sve ostalo uživo vidi i čuje tek par desetaka ljudi.