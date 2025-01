Tomašević otkrio hoće li se pojaviti na inauguraciji: 'Nitko ne može nikome zabraniti...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je rekao da ga nije iznenadilo to što premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković neće doći na inauguraciju Zorana Milanovića, s obzirom na odnose između predsjednika Vlade i predsjednika države.

"Mislim da u političkom polju svatko odgovara za svoje političke poteze i snosi političke posljedice za to. To je njihova odluka, oni smatraju da im je to najbolja odluka i za to će imati političke posljedice, što negativne, što pozitivne", rekao je Tomašević komentirajući to što je predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio da čovjeku "koji je flagrantno kršio Ustav" na inauguraciju neće ići niti on ni predsjednik Sabora.

Gradonačelnik Tomašević za sebe kaže da on ima svoj stil, u svakom slučaju namjerava svima čestitati i ići na inauguraciju bez obzira tko pobijedi na izborima.

Na pitanje kako komentira ako se ne poštuje Ustav na taj način, i onda se još, čine se, zabrani predsjedniku Sabora da dođe na inauguraciju jer je HDZ donio stranačku odluku da neće ići, Tomašević kaže da nitko ne može nikome zabraniti da ide na inauguraciju.

"Naravno da nitko ne može nikome zabraniti, pa nije stranka iznad ni jedne institucije u ovoj državi. Ne može ni meni zabraniti stranka da nešto napravim, a ja sam institucija gradonačelnika a predsjednik Sabora je isto tako institucija. Tako da stranačke odluke su preporuke, ali svaka institucija ima svoj mandat i on je neograničen, u smislu da ga ne smije ograničiti politička stranka."

Svatko od političara donosi političke odluke i snosi za to posljedice, poručio je gradonačelnik Tomašević.

Na pitanje je li on isto tako doživio da su rezultati na predsjedničkim izborima više poruka Vladi, a ne toliko podrška Milanoviću. Tomašević kaže da ne zna je li ikada u drugom krugu bila tako velika razlika i to sigurno jest poruka.

"E, sad oni kažu da su je shvatili, a vidjet ćemo vrlo brzo jesu li je shvatili", kaže Tomašević.

Bazen Špansko bit će izgrađen za godinu dana

Tomašević je danas obišao radove na izgradnji bazena Špansko, prvog na zapadu Zagreba, što je jedan od strateških kapitalnih projekata Gradske uprave.

Radovi na bazenu počeli su u srpnju prošle godine i otprilike u ovo vrijeme 2026. ako ne i ranije, očekuje se njegovo otvorenje. Investicija je vrijedna 34 milijuna eura, a u potpunosti će biti financirana iz gradskog proračuna.

Građani će imati ne samo jedan veći sportsko-rekreacijski bazen nego i jedan manji edukacijsko-rehabilitacijski bazen, wellness spa sadržaje, saunu, tribine za 300 gledatelja i jednu manju dvoranu. Kompleks će imati jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže.

Uz gradnju toga bazena, još se obnavlja Dom sportova a uskoro će krenuti i gradnja stadiona u Kranjčevićevoj ulici.

Istaknuo je da su 2021. naslijedili budžet za sport od 55 milijuna eura godišnje, a samo u četiri godine oni su ga utrostručili, te u 2025. iznosi čak 147 milijuna eura, a za usporedbu proračun države za sport iznosi 160 milijuna eura.

