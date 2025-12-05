FREEMAIL
UŽAS U VUKOVARU /

Kod ušća Vuke u Dunav policija pronašla tijelo nepoznate osobe

Kod ušća Vuke u Dunav policija pronašla tijelo nepoznate osobe
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do smrti osobe, kao i njezin identitet

5.12.2025.
18:47
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija
U Vukovaru je u petak poslije podne pronađeno beživotno tijelo. Policija je dojavu o tijelu uočenom u rijeci kod ušća Vuke u Dunav zaprimila u 16.05 sati, izvijestili su iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policajci, koji su potvrdili točnost dojave. Uz policiju, na intervenciju su izašli i vatrogasci te mrtvozornik.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do smrti osobe, kao i njezin identitet. Više informacija bit će poznato po završetku istrage.

