Tamo je snimljen drugi najgledaniji video na YouTubeu. S otoka korijene vuče jedna od najvećih latinoameričkih zvijezda u povijesti. Tamo se rodio i autor jednog od najvećih hitova 90-ih, kao i jedan od najvažnijih glumaca današnjice. A sve to spominjemo zbog jedne neukusne šale izgovorene na nedjeljnom skupu Donalda Trumpa u New Yorku.

"Postoji plutajući otok smeća usred oceana u ovom trenutku. Mislim da se zove Portoriko", rekao je u prepunom Madison Square Garden stand up komičar Tony Hinchcliffe. Nakon ovog ispada svi su se sjetili otoka u Karibima, svojevrsne 51. države SAD-a koja to nije, i Portorikanaca koji su građani SAD-a, ali bez prava glasa ako tamo ne žive. A u prvom planu našli su se oni Portorikanci od njih gotovo šest milijuna u Americi koji žive u ključnim "swing državama".

"Nisu baš sretni zbog Donalda Trumpa, to je jedna stvar koju mogu reći", kaže Luis Rivera, stanovnik Pennsylvanije portorikanskog porijekla, dok njegov sunarodnjak Bolivar Pagin samo kaže da je "očito da je to osoba koja nema osjećaja za Latinoamerikance".

Ok, izjava je bila od stand up komičara, ne od predsjedničkog kandidata. "Ovo je trebalo biti jasno i njemu, da na jednoj takvoj pozornici, bez obzira na to što su tamo ljudi koji jesu za Trumpa, ne možeš prozvati ljude koji su s Portorika da su smeće i da je cijeli otok plutajuće smeće. A jedan veliki postotak glasača u Pennsylvaniji su Portorikanci. I što ćemo sad?", kaže za Direkt vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Da, gotovo pola milijuna živi ih u državi koja bi mogla odlučiti pobjednika izbora. "Možda to osjete kao osobnu uvredu i sjete se da je Trump govorio derogativno i o drugim državama, 'mi smo puno više Amerikanci nego mnogi drugi, zašto se tako odnositi prema nama. Međutim, mislim da taj tip lojalnosti prema Portoriku ne postoji", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Ipak, neki su podsjetili kako je Trump i kao predsjednik neprimjereno reagirao usred tragedije uragana Maria 2017. na Portoriku, bacajući ljudima koji su ostali bez doma papirnate ručnike. A on je odmah krenuo u kontrolu štete na sebi svojstven način. "Nitko ne voli našu latino zajednicu, ili portorikansku zajednicu više od mene. Nitko", izjavio je na skupu u Pennsylvaniji.

Pa je objavio i poseban spot za Portorikance, u kojem latino bend pjeva "glasat ću za Donalda Trumpa". Na to su se osvrnuli late night voditelji. "Vidite, Portorikanci, volite Trumpa! I dokazao je to tako što je podijelio pjesmu koju je napravio - kubanski bend. Da budemo pošteni, možda ne shvaća da to nisu ista mjesta", rekao je sinoć voditelj Late Showa Stephen Colbert.

A onda je na jednu uvredu stigla druga, aktualni predsjednik izjavu o Portoriku kao otoku smeća komentirao je ovako: "Jedino smeće koje ja vidim da pluta naokolo su njegovi pristaše", rekao je Biden.

"To je jedan užasno loš lapsus u ovom trenutku kada se broji svaka riječ, važe svaka pozicija što tko kome kaže. Kad nazovete sve koji podržavaju Trumpa smeće, e to je jako nezgodno", kaže Mirjana Rakić.

"Užasno, užasno. Baš ružno što je to rekao, ali on stvarno ne zna. Uistinu ništa ne zna", rekao je Trump svojim pristašama u istoj toj Pennsylvaniji. Iako je Joe Biden odmah objavio da nije mislio na Trumpove pristaše nego na stand up komičara, šteta je učinjena. "Da budem jasna, nikako se ne slažem s bilo kakvom kritikom ljudi na temelju toga za koga glasaju", odgovorila je Kamala Harris, kada su je danas pitali za komentar.

Hoće li Portoriko biti October surprise i hoće li Latinosi odlučiti američke izbore: znat ćemo već za šest dana.