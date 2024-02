Svi se ovih dana osjećaju pozvano pričati i o kvaliteti zvuka i o tome kakve su nam šanse na Eurosongu. RTL Direkt provjerio je što o tome misli Emilija Kokić, jedina Hrvatica u povijesti koja je na Eurosongu i pobijedila.

Je li moguće da dvije godine za redom imamo dobru pjesmu? Kako se vama svidio Baby Lasagna? Jeste li i Vi možda glasovali za njega?

"Mene je dečko oduševio, moram vam reći. Kad sam gledala nastup, činilo mi se da netko ima glavu i rep. Znači, netko je razmišljao o tom nastupu. Nisam znala da on to sve sam radi. Jednostavno imao je sve elemente koji su zapravo potrebni, a to je energija, scenski nastup i način na koji je prezentirao pjesmu, a osim toga dao je sebi totalno simpatično ime. Koliko sekundi nam je svima trebalo da zapamtimo to šašavo Baby Lasagna? Svi smo zapamtili odmah, a isto tako je jasno da je netko razmišljao o refrenu, o energiji, o nastupu, tako da sve pohvale i mislim da zaokružuje sve ono što je potrebno da bi bio zapažen, a samim time i vrlo visoko plasiran. Baš je dobra energija."

Rekli ste i sami ranije da nije on baš briljirao kad gledamo glasovnu izvedbu. Što biste mu savjetovali, možda na čemu može još poraditi i kako da na tome poradi do tog Malmöa koji čekamo?

"Dakle, govorila sam isključivo komentirajući prvu polufinalnu večer kad je odmicao mikrofon. To meni govori da nešto vokalno nije baš bilo na svom mjestu. Osim toga, i zvuk. Znamo svi da na HRT-u tu prve dvije večeri nije baš bilo onako kako treba biti. To nama izvođačima jako otežava način na koji se želimo prezentirati. Što se njega tiče, ja bih samo poručila da se okruži ljudima koji ga podržavaju, koji ga motiviraju, koji ga inspiriraju i koji mu šalju vjetar u leđa. I mrvicu bi možda savjetovala da promijeni dio scenskog nastupa koji malo podsjeća na prošlogodišnjeg predstavnika iz Norveške."

Mislite ovi rukavi? Ili još nešto?

"Pa i sam scenski nastup. Baš postoje neki dijelovi koji jako asociraju."

Maloprije spomenuli da zvuk nije bio baš dobar. Znam da ste ranije rekli da je normalno zvučala kao školska priredba. Puno smo falševa čuli je li to loš zvuk ili su loši pjevači?

"Loši pjevači. Dakle, s obzirom na to da imam školu pjevanja i ja imam produkcije u svojoj školi. Dok god netko ne izbrusi dobro intonaciju, ne može nastupiti. U tom kontekstu sam rekla da Dora nije školska priredba i da mi je nezamislivo da se netko prijavi na Doru i da prođe, a da ne postoji netko tko će reći 'Gle dok ne izbrusiš taj dio. To jednostavno nije za tebe'. Mojmira kako bi bilo da Vi imate problem s i je i da ne izgovarate dobro č i ć, a da ste novinar? Mislim da apsolutno neke stvari moraju biti zadovoljene u samom startu, a to je da osoba koja se bavi pjevanjem nema problem s intonacijom."

Emilija mnogi danas govore da se Eurosong vraća u Zagreb. Grupa Riva je jedina dosad u to uspjela s 'Rock me baby'. Ima li Baby Lasagna taj x faktor koji je potreban za pobjedu na Eurosongu?

"Pa ja bih rekla da ima. Stvarno ima. Baš. Baš ga scena voli. I baš je promišljen taj nastup i stajling i način na koji se prezentira i pjesma ima catchy refren i ima dobru energiju i ima sve što je potrebno. Kažu da se vrlo visoko plasira, a ako dođe u Zagreb, čekamo ga."

Otkad ste pobijedili prošlo je 35 godina. Što ste vi tada imali, a drugi nisu?

"Pa mi smo prije 35 godina stvarno izgledali vrlo svježe, vrlo moderno. Tad nije baš bilo uobičajeno da bendovi i izvođači imaju scenski nastup da imaju koreografiju, da su tako stilizirani. Mi smo zapravo razmišljali o svakom detalju i to je izgledalo vrlo jednostavno, a u tome i jest poanta. Kad vam se čini da nešto jako jednostavno, to znači da je netko razmišljao o tome, da je netko radio na tome da izgleda kao da je jednostavno. Zapravo, kad god se nekom dogodi uspjeh veći ili manji iza tog uspjeha stoji rad."

Vidjeli smo, pogotovo lani da se jako razlikuje ukus žirija i ukus publike. Na kraju, sjećate se, pobijedila je Lorin i Švedska koja se publici baš zapravo i nije tako svidjela. Mislite li da treba stvarno ukinuti stručni žiri, kako neki predlažu i sve ostaviti publici da odlučuje?

"Pa nisam sigurna, ja bih ipak ostavila da bude kombinacija i jednog i drugog, jer publika možda nije svjesna zahtjevnosti. Konkretno, znači imati takvu koreografiju kakvu imala Loren, koliko god se to činilo da se ona nešto kao samo izvija i nešto kao ima vrlo jednostavno, ali držati dah i u tehničkom smislu otpjevati besprijekorno kako je ona otpjevala. Mislim da to ne može prepoznati netko tko se ne razumije i tko se ne bavi baš glazbom."

Imam osjećaj da smo godinama na Eurosong slali neke ljubavne balade. Je li lani Let3 otvorio zapravo vrata Baby Lasagni i, recimo, malo drukčijem ovom alternativnom zvuku i izričaju.

"Oni su meni isto bili jako simpatični. Volim ono taj eksces koji su oni imali i kako su se predstavili. Znači, nema pretjerane pameti ili. Ili je vokal taj koji nosi nastup, ili je scenski nastup taj koji dominira. Ili nekakva energija ili način na koji se ljudi prezentiraju ili imaju priču. Znači, sad je i taj PR jako bitan oko izvođača. Cijela ta priča koja starta zapravo dovoljno ranije da se ljudi mogu upoznati ili suosjećati s nekim izvođačem ili s nekom pričom. Sve to skupa ima neku svoju pozadinu i sve to skupa je zapravo jednako važno. Ne možemo reći, ovo je važnije, ovo je manje važno tako da spoj svega toga. Opet se vraćam na Baby Lasagnu. Mislim da on da on to ima i da bi stvarno u svim srcem želio da otvori sebi vrata i da mu ovo bude odskočna daska za njegovu karijeru."

Jako je zanimljivo da imamo prvi put pobjednika koji izgleda da se stvarno svima sviđa. Samo da vas Emilija za kraj pitam. Vi ste ljubiteljica Eurosonga, kako pratite? Dođu li Vam prijatelji ili imate ono doma interno glasanje, navijate, kako to kod Vas ide?

"Mi smo vam to u našoj kući imali u Zagrebu. Međutim, moj suprug i ja smo se preselili prošlo ljeto u Zadar i sad tek trebamo oformiti ekipu, a s obzirom na to da tu u Zadru žive članovi Rive, vrlo je moguće da ćemo ove godine imati okupljanje Rive privatno i da ćemo se igrati pogađanja tko će pobijediti."