JAT-ov avion srušili hrvatski teroristi? 'Nosio je tajnu 50 godinu, prvi sam kome je sve ispričao'

"Priča je bila o činjenici da žena može past s visine od 10 tisuća metara i preživjeti. Zato smo zaboravili na ostalo." Tako počinje priča o padu JAT-ova aviona u čijem je repu nekim čudom živa ostala Vesna Vulović, stjuardesa čije je preživljavanje u drugi plan bacilo činjenicu da se u avionu dogodila nikad razjašnjena eksplozija.

Avion je pao u Češkoj, poginulo je svih ostalih 27 putnika i članova posade, a švedski novinar hrvatskog porijekla Tonči Percan i ekipa kanala TV4 u dokumentarcu "Bomba za letu JAT 367" otkrivaju da su bombu u avion postavili pripadnici dvije ekstremističke organizacije hrvatskih emigranata.

Percan je za Direkt ispričao kako je sasvim slučajno doznao da je njegov dugogodišnji poznanik, kojeg je zvao Telefonist, neposredno nakon napada nazvao švedske novine i rekao da su odgovorni hrvatski nacionalisti.

"Mislim da je imao tu tajnu koji je nosio 50 godina, on je rekao da sam ja prvi čovjek kojemu je on to ispričao. Nisam mogao vjerovati ušima što mi kaže, nego sam samo pokušavao ostati pribran i ništa ne govoriti, da ne bih upropastio tu priču", priča nam danas Tonči Percan.

U daljnjoj istrazi, Percan je doznao da iza napada stoje pripadnici Hrvatskog narodnog otpora i Hrvatskog revolucionarnog bratstva, koje i povjesničari znaju kao najradikalnije organizacije hrvatske političke emigracije, čiji su pripadnici bili među rijetkima koji su koristili nasilne, pa i terorističke metode.

"Oni su radikalizirani u Jugoslaviji, njih nisu radikalizirali preživjeli ustaše, Pavelić i endehazijski ministri. Radikalizirali su ih, da se poetski izrazim, pendreci i zatvori komunističke Jugoslavije", tumači povjesničar Wollfy Krašić.

U filmu se spominje i raniji napad na jugoslavensku ambasadu i ubojstvo tadašnjeg ambasadora, kao i kasnija otmica aviona kojoj je cilj bio puštanje terorista odgovornih za to ubojstvo. A onda i ime Bombaša, Josipa Senića, kojeg je Percan otkrio kopajući po dokumentima UDBA-e, jugoslavenske obavještajne službe. Prema tim podacima, on je podmetnuo torbu s tempiranom bombom u JAT-ov avion i napustio ga prije polijetanja za Zagreb. Uz njega, identificirana su i šestorica supočinitelja, ali je pitanja zašto već tada nisu preuzeli odgovornost. "Srušiti avion s civilnim žrtvama, gdje su ljudi poginuli, djeca od četiri, pet, šest godina, mislim da to nije bila akcija s kojom su se mogli dičiti", smatra Percan.

U dokumentarcu sudjeluje i Anto Nobilo, bivši jugoslavenski javni tužitelj koji u filmu, a danas i za Direkt, iznosi teoriju da UDBA namjerno nije optužila počinitelje, kako ne bi otkrili identitete svojih agenata. Umjesto toga, UDBA je krenula u likvidacije - navodni bombaš Josip Senić ubijen je u Njemačkoj samo dva mjeseca nakon rušenja aviona.

"U doba Hladnog rata, obrazac ponašanja UDBA-e bio je identičan kao ponašanje CIA-e, KGB-a i Mossada. I dan danas vidimo u izraelskom ratu kako se Mossad ponaša, kako likvidira šefove terorističkih organizacija. Sve je to brutalno, i terorizam i borba protiv terorista, ali to je tako bilo u doba Hladnog rata", objašnjava Nobilo.

Senić je pokopan u Zagrebu. I njega, kao i Mira Barešića, ubojicu jugoslavenskog ambasadora, radikalni nacionalisti doživljavaju kao heroja. Trojica danas živih navodnih počinitelja nikad nisu procesuirani, a kako je nastupila zastara niti neće. Ili, kako je kolegi Percanu rekao Fikser, čovjek koji je nabavio šest kila eksploziva za JAT-ov avion, "što je bilo, bilo je. Borba je završena. Imamo Hrvatsku".

A s ovim dokumentarcem imamo i još jednu, novu informaciju da su neki, misleći da se bore za tu Hrvatsku, pribjegavali i terorizmu, i u ovom slučaju ubili 27 nevinih ljudi.