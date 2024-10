Pogledajte zastrašujuću snimku iz aviona koji je prošao kroz smrtonosni uragan Milton

Američki znanstvenici iz Nacionalne agencije za oceane i atmosferu pokušavaju pratiti putanju uragana. Na društvenim mrežama objavili su video iz unutrašnjosti aviona koji je proletio kroz uragan Milton. Predmeti su letjeli unutar aviona dok je letio kroz vjetrove brzine do 280 kilometara na sat.

Cilj im je prikupiti ključne podatke za poboljšanje prognoza i podršku istraživanju uragana. Uragan pete kategorije Milton ide prema američkoj Floridi. Proglašeno je izvanredno stanje. Dužnosnici upozoravaju da se protiv prirode ne može, a ovaj uragan teško se može preživjeti.

"Ovo bi mogla biti najgora oluja koja je pogodila Floridu u više od jednog stoljeća, a ako Bog da, neće biti, ali sada tako izgleda", rekao je predsjednik Joe Biden.

Očekuje se da će se uragan približiti meksičkom poluotoku Yucatan na putu do gusto naseljene obale Floride kasno u srijedu ili rano u četvrtak. Kada stignu, prognostičari su upozorili da bi oluja mogla donijeti olujne udare s valovima od 2,4 do 3,6 metara, što bi dovelo do izdavanja daljnjih mogućih naloga za evakuaciju duž obale Meksičkog zaljeva.

Građani se masovno evakuiraju i stvaraju kolone na cestama. Nije bolje ni u zračnom prometu. Do utorka je otkazano gotovo 700 letova, a očekuje se da će ta brojka porasti jer je više od 1500 letova planiranih za srijedu također otkazano.

Oluja je iznenadila stručnjake brzinom jačanja. U manje od dva dana, uragan Milton prešao je put od tropske oluje s vjetrovima od 60 km/h do uragana pete kategorije koji je razbio ljestvicu - prije nego što je postao još jači s naletima koji su navodno bili veći od 300 km/h.

