Legendarni sportski novinar, Edo Pezzi, otkrio je za RTL Direkt što misli o drami između Petkovića i Jarnija.

Je li nam trebala još jedna zavada između sjevera i juga, kao da napetosti nije dosta?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Poštovana mlada i zgodna kolegice moram kazati da sam danas razočaran. Ovakav autogol Hrvatskog nogometnog saveza nisam doživio, a radio sam ovo 64 godine, što u bivšoj, što u ovoj zemlji. Mi se borimo ovdje u Splitu, nas nekoliko, pogotovo starijih novinara da ti odnosi sjevera i juga, Dinama i Hajduka i svih drugih budu što bolji. Da ne bude onih glupih nepotrebnih tuča, a onda nogometni savez zabije sam sebi autogol i dolije ulje na vatru. Dobro je Samovojska, moj kolega, rekao u jednom svom komentaru da ovo nikome nije trebalo, i da je toliko pogrešaka u ovome svemu napravljeno da je to fascinantno. Sad slušam da se pokreće postupak protiv Petkovića, zašto se nije pokrenuo postupak odmah i protiv Jarnija i protiv Petkovića? A ne napraviti izvanrednu sjednicu na kojoj predsjednik koji je u Americi s telefonski, hitno kao da je netko umro, mora donositi jednu ovakvu odluku koja će biti dalekosežna."

Je li po vašem sudu uopće Robert Jarni trebao dobiti otkaz?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je jedna notorna glupost. Sada ću vam odati jednu tajnu koju nitko ne zna. Jarni je jedini Vatreni s kojima sam ja proveo cijeli život u ovoj zemlji. Nisam s njim pričao nekih sedam-osam godina zbog nekih banalnih gluposti, poslije smo se opet zbližili. On je zadnji koji nije rodoljub. Strašna je optužba nogometnog saveza Hrvatske da nije rodoljub. On je doprinio pobjedi protiv Nijemaca 3:0. Ja sam sam sebe morao uštipnuti za nogu u Lyonu da vidim da li spavam ili sanjam. Dakle, on, pa Zvone, pa Zajc, mi smo bili kao klapa, svi zajedno i novinari. Danas toga više nema. Sada se njega zbog jedne ishitrene izjave ovako diskreditira, eliminira to je, blago rečeno, ljudska sramota."

Ovo nije ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo, da netko kaže da neće navijati za Dinamo ili za Hajduk. Dario Šimić je jednom rekao da bi navijao za Milan protiv Dinama, pa nikom ništa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bilo je nekih izjava i drugih igrača. Ja ću postaviti protupitanje. što mislite da za deset godina igraju, recimo, Rijeka i Real. Za koga će navijati Modrić? Pa što ćemo navijati za Rijeku? Ma, to su gluposti. Ti ljudi koji govore ne znaju što je sport, što adrenalin sporta. Jarni je proživio svašta, igrao je u Realu, u Las Palmasu u Betisu, u Juventusu prije toga. Čovjek je svjetski igrač. Pobjegla mu je neka izjava, pa što? Koliko sam puta ja redigirao neke izjave koje bi igrači dali u nekom svom ludilu ili nekom svom posebnom raspoloženju to je apsolutna glupost. Mi na glupostima pravimo nepotrebne afere i sada će se netko ljutiti. Jučer je bilo finala Kupa košarke, igraju Split i Zadar, a cijela dvorana viče protiv Cibone i Dinama. Ni sad neće biti drukčije. Ja sam se svađao s nekim iz Torcide jer sam se borio za te odnose Splita i Zagreba. Uvijek mi je to bilo u prvom planu, jer mi smo jedna mala država. Ovo je samo dolijevanje ulja na vatru. Ovdje je Torcida dokazala da je bila u pravu kad je stalno napadala savez. Vidjet ćete što će biti poslije ovoga.

Vi ste povukli paralelu s Lukom Modrićem, rekli ste da bi navijao za Real Madrid da igraju Real i Rijeka. Znači li to da Vedran Ćorluka, koji je legenda Dinama i pomoćnik Zlatka Dalića mora javno podržavati Hajduk kad igra u Europi po toj istoj analogiji?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma nema veze, čovjek navija za onog koga voli. Sad je bilo prvenstvo Afrike, pa gledate dvije momčadi tamo, ne znate ni gdje su te države, ali ćete zbog nečega, nekog igrača ili nekog driblinga steći simpatiju prema nekome, a pogotovo igrač koji je igrao u tom klubu tri godine, kao što je Jarni igrao u Betisu. Ja sam bio u toj sredini, to treba doživjeti, to je totalno ludilo i to je jedan ambijent koji čovjek pamti. Pamti Šuker pamti Prosinečki svi koji su igrali po Španjolskoj. To je poseban ambijent kojega mi nikada nećemo doživjeti jer naše utakmice gleda po tisuću ljudi, osim Poljuda. Tako da to nije nikome trebalo."

Što vi mislite o ovome istupu i onome što je učinio Bruno Petković? Slažete li se da je Klaun svatko tko predstavlja hrvatski nogomet, a ne navija za hrvatske klubove?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je aluzija na jedan ne baš primjereni sako koji je Robert Jarni obukao na jednoj javnoj televiziji da napravi reklamu. I sada on to koristi. Meni je žao sad ću vam reći nešto duboko iz srca. U nekoliko emisija koje radim sam se zalagao za Petkovića, bio mi je uvijek simpatičan, kad su ga i zagrebački novinari željeli likvidirati, ja sam se borio za njega. Poslije sam likovao jer je dao gol Brazilu. Ja ne znam što mu je bilo da onako istupi. Ja ne mogu njega razumjeti, njegova obitelj je normalna, svi su normalni, a onda on kaže jednom čovjeku koji mu može biti otac koji je proslavio hrvatski nogomet da je klaun. Ja ne branim Jarnija ovdje, branim hrvatski nogomet i branim istinu koja se ne smije iskriviti. Nitko nema na to pravo. Vlatko Marković se prevrće u grobu sigurno ako sluša ovo što se događa s Jarnijem, to je sramota. Što oni misle da od njih počinje nogomet. Pa gdje smo mi bili? Oni nisu znali što je nogomet kad smo mi radili u ovom dragom sportu zato sam ogorčen. Pogotovo zato što se s ovime opet razjedinjuje sjever i jug ove zemlje, a to nam nikome ne treba."