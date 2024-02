Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinski postupak protiv igrača Dinama i hrvatskog reprezentativca Brune Petkovića zbog njegove izjave da je Robert Jarni klaun.

Bivši hrvatski reprezentativac je rekao kako će u dvoboju Betisa i Dinama navijati za španjolsku momčad, na što mu je Petković poručio:

"Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite."

Zbog tih riječi protiv napadača Dinama je pokrenut disciplinski postupak.

Disciplinska komisija može Petkovića kazniti novčano, ali može biti suspedniran od dvije do šest utakmica. Nema sumnje kako bi eventualna suspenzija bila udarac Plavima u borbi za naslov u HNL-u.

