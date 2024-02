Ne stišavaju se tenzije nakon što je Robert Jarni dobio otkaz s mjesta hrvatske U-17 reprezentacije, i to dan nakon što ga napadač Dinama Bruno Petković prozvao jer je rekao da će navijati za Betis u utakmici protiv Plavih.

Nakon svega sada već bivši izbornik oglasio priopćenjem:

"Zar je moguće da nakon svih ovih godina doprinosa državi moram dokazivati svoje hrvatstvo na ovakav način? Ne trebam se opravdavati, ali čak ni bivše legende Dinama svojevremeno nisu navijale za Dinamo u europskim utakmicama, zašto bih trebao ja?"

"Bio sam ponosan igrač splitskog Hajduka i Betisa, u kojima sam proveo jedne od najljepših perioda svoga života i u oba kluba sam se realizirao profesionalno i dobio ono najvažnije: iskreno poštovanje i ljubav navijača. To su emocije koje ljudsko biće s karakterom ne može i neće izbrisati."

"Žao mi je što nekog vrijeđa moja iskrenost, ali to se u normalnim društvima zove stav, koji ni na koji način ne umanjuje moj profesionalni angažman i posvećenost našoj mladoj reprezentaciji. Nisam povodljiv tip i kad me se pita, iskreno kažem svoje mišljenje. S druge strane, Petkovićeva izjava pokazuje manjak kućnog odgoja te razinu komunikacije na koju se ne namjeravam spuštati. Možda da se malo više potrudio u svojoj karijeri pa i van Dinama iskusio neke uspjehe, igrajući za druge strane klubove, ne bi mu smetalo da postane 'klaun'. HNS-u se zahvaljujem na angažmanu i ukazanom povjerenju, no mislio sam da živimo u demokratskoj državi koja pojedincu omogućuje slobodu govora, a ne da potiče površni i populistički mentalni sklop na temelju kojeg sam smjenjen sa dužnosti izbornika i to zbog svog mišljenja, a ne zbog svojih rezultata. Svojim momcima želim iskrenu sreću na nadolazećem Europskom prvenstvu."

