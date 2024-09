Ovih dana u javnosti se raspravlja o temama koje izazivaju mnogo prijepora kao što su porez na nekretnine, jugoslavenske zastave na koncertu Bijelog dugmeta, ali i letovima predsjednika Milanovića. Što o svemu misli predsjednički kandidat Dragan Primorac, otkrio je Mojmiri u RTL Direktu.

Smeta li vam zastava Jugoslavije na koncertu Bijelog Dugmeta?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja na koncertu nisam bio, u uvjetima u kojima je danas Hrvatska uvijek se traži neka mudrost. Umjetnost je slobodna kada radite imate neograničenu slobodu, ali treba uzeti u obzir prava. Pravila moraju biti jednaka za sve. Političari se često znaju ubaciti i umiješati u društvu gdje postoji trodioba vlasti onda mi se čini da to ide u smislu kako bi političar sam sebe projicirao u nekom kontekstu koji nema veze s pravom. Imamo sudstvo koje vrlo jasno definira kako se ponaša prema prekršajnom zakonu. Pravila moraju biti jednaka za sve i tako imate izbjegnute sve probleme."

Treba li petokraka biti zabranjena?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve imate definirano u prekršajnom zakonu. Imate određene simbole, kazne, rezoluciju, deklaraciju sabora koji vrlo jasno pokazuje kako se odnositi prema tim režimima kako su ih zvali totalitarni režimi. Treba samo poštivati pravila koja su definirana u Hrvatskoj. Svaki put kada političar to krene tumačiti pored sudbene vlasti mi krećemo prema anarhiji. Kako je rekao jedan mladić idemo početi govoriti o budućnosti."

Uvodi se porez na nekretnine, još jedna kontroverzna tema. Što vi kažete?

"Nitko osim ljudi koji donose zakon nije vidio konačan oblik zakona. Ono što je dobro i što je nepodjeljeno mišljenje je da se nešto u tom području mora dogoditi. Pitanje poreza prema onima koji su najbogatiji je legitimno svugdje u svijetu. Država ne može funkcionirati, netko je pametno i mudro rekao kako ćemo čistiti ulice i kako ćemo dignuti standard ljudima, kako ćemo preraspodijeliti taj javni novac prema onima koji je najpotrebniji ako to nećemo napraviti. S druge strane, ovaj zakon ne smije kažnjavati nikoga. Mora biti vrlo jasno definiran. Imamo dva saborska čitanja, imamo rasprave i ja sam uvjeren da nitko neće doći sa zakonom s prijedlogom zakona koji će napraviti bilo kome štete. U ovom trenutku to nije politički oportuno.

Već danima je jedna od glavnih tema: letovi predsjednika Milanovića helikopterom. Da postanete predsjednik, vi ne biste letjeli toliko ili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Budući da ja živim neposredno blizu ureda predsjednika ću pješačiti ne treba mi helikopter za te svrhe. Ali s druge strane, gledajte kako u životu radite sve transparentno, onda vi nemate strah koliko ste letjeli ako su ti letovi opravdani. Ako letovi nisu opravdani i vi morate prikrivati, onda je to problem. Ja osobno mislim da je vrlo važno kao predsjednik države, kao premijer i svi ostali koji imaju određene pozicije raditi ono što je nužno. Dakle, nemojte zaboraviti kad letite kao predsjednik države helikopter na određenu destinaciju vas prate prazni automobili. To je ogroman trošak vas čekaju vatrogasna kola i ostalo. Vi sletite oni vas voze do točke, vi se vratite nazad u helikopter, opet se ti prazne automobili vraćaju nazad, što znači udvostručuju trošak. Ja ću apsolutno učiniti sve, osim ako nije nužno da to ne radimo. "

Milanovića kritiziraju zbog toga i minstar obrane i premijer ne biste li vi to trebali raditi u ovoj situaciji i njemu prigovarati za njegove letove, a ne oni? Ili oni vode kampanju umjesto vas?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja dolazim iz jedne sredine koja je uljuđena, zbog čega bi predsjednik Milanović bio moj neprijatelj da ga ja napadam. Ja govorim o jednoj Hrvatskoj koja će objediniti apsolutno sve što misli i razmišlja pozitivno prema dobrobiti hrvatske države. Bila je to ljevica, bio to centar, bila to desnica. Dakle, niti jedan razlog da u ovoj državi postoji bilo koja osoba koja bi bila moj neprijatelj. I ja želim tu jednu energiju proširiti na sve građane ove Hrvatske. Pa mi smo umorni u ovih pet godina podjele vrijeđanja, omalovažavanja. I nemojte me krivo razumjeti. Ja mislim da vrijeđanje i omalovažavanje je znak slabosti, a ne snage i to je Hrvatska koju ja sanjam. To je Hrvatska koja će se dogoditi. Zbog toga će biti predsjednik u siječnju 2025."

Je li to onda vaša strategija da idete u pozitivnu kampanju? Gledala sam i na vašim društvenim mrežama vi dižete utege, vadite smeće iz podmorja. Bavite se takvim stvarima jer će tako izgledati vaša kampanja?

"Pa ja mislim da većina građana u ovoj državi želi predsjednika na kojeg će biti ponosni, predsjednika koji neće unositi razdor, koji neće donositi podjele. Ja mislim da je trenutak takve Hrvatske došao. Inače, Hrvatska nema šanse. Možete vi pretpostaviti ako imate Ured premijera i Ured predsjednika koji ne komunicira kako se osjećaju diplomati koji ne mogu biti imenovani, već su šest godina na određenim mjestima. Suradnja s hrvatskom Vladom u ovom trenutku da sam ja i kad budem predsjednik će mi apsolutno biti prioritet. Pa možete napraviti ogromne stvari za ovu državu, ne samo iz pozicije predsjednika koji je vrlo jasno definirao svoje ovlasti putem Ustava. Naravno, gdje vi znate da ste vrhovni zapovjednik vojske, da predstavljate Hrvatsku u inozemstvu i u domovini, ali gdje u jednom trenutku morate apsolutno poštivati zakone, provoditi ih i biti simbol pravne države."

Znači, on to nije za vas?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Građani Republike Hrvatske će najbolje o tome reći svoj stav u prosincu i u drugom krugu kad se nađemo ako se on dogodi kao takav u siječnju 2025 godine."

Čuli smo svakakve uvrede na relaciji premijer, predsjednik - plameni jazavac, šmrkavac svega je bilo, obojica su u tome sudjelovali. Je li to primjeren način komunikacije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja mislim kad bi vi danas razgovarali sa svim građanima u Hrvatskoj da nećete pronaći niti jednog koji to smatra primjereno. Moja je snaga argumenata. Gledajte, ja sam u politiku ušao kao osoba kojoj to nije potrebno koji sam ostvaren i znanstveno i stručno i poslovno. Moj jedini motiv je Hrvatska i to je moja snaga da imate bilo koji drugi motiv, da želite preživjeti na funkciji predsjednika pod svaku cijenu vi morate raditi greške. Ja ću svjedočiti svojim djelima i to je ta Hrvatska koju ja sanjam i to je Hrvatska koja se mora dogoditi. A ta vrijeđanja ona moraju nestati iz političkog života Hrvatske jer će se jednostavno preliti na ulice i sutra će postati normalno raditi stvari od kojih nas oboje zaziremo i većina građana."

Svjesni ste da će kad kampanja krene biti negativnih stvari i da će biti vrijeđanja. Neki dan je predsjednik rekao da ste vi trojanski konj? Vi sad njemu nećete njemu odgovoriti?

"Predsjednik je šaljivdžija. On često spominje u kontekstu svojih izričaja, konje, trojanski konj. Onda je govorio kad su bili parlamentarni izbori da će on osedlati konje. Bilo bi sjajno da osedlao te konje i da bude ono što je - to je vođa oporbe. On je u tom trenutku povukao ručnu kočnicu. To nije napravio i ta njegova konjica je izgubila izbore. Dakle, radi se o tome kad želite biti principijelan i dosljedan, tako morate živjeti. Vi ne možete biti na pola. Inače koristiti pojam konja jedne plemenite životinje, pa mi za ovo nije utrka ili natjecanje za predsjednika konjičkog kluba, nego predsjednika Republike Hrvatske."

Tijekom svog prethodnog mandata Zoran Milanović je uspio dobiti velike simpatije na desnici s nekim svojim izjavama i s kritiziranjem nekih udruga civilnog društva s davanjem određenih odličja. Kako to komentirate i mislite li da ćete imati problema s tim glasovima desnih birača koje je on privukao?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad se sjetite onoga perioda 90-ih svatko od nas je imao pravo odabira i birati gdje će biti. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata. Meni je Hrvatska svetinja. Moji prijatelji su ginuli, kao forenzičar sam identificirao s timovima tisuće mrtvih koji su dali svoj život, koji su nevino ubijeni. I meni je Hrvatska svetinja kao takva i zbog toga je gledam tako. Dakle, podjele koje će dovesti da je netko desnica, da je netko ljevica je strategija koju može provoditi svatko, ali ne smije je provoditi predsjednik Hrvatske ako želi dobro svom narodu."

Znači, bili ste dragovoljac Domovinskog rata. Gdje ste bili '91 koji je vaš odgovor?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrlo jasan, to znaju svi 14. siječnja 1991. godine moja cijela prva postava taekwondo kluba Kocunar uključila se u postrojbe tada hrvatske antiterorističke postrojbe Splitsko-dalmatinske županije. Na žalost, moji najbliži prijatelji, moji učenici, njih šest je dalo život za slobodnu hrvatsku državu. I u 90. godini mi smo radili sve one aktivnosti koje su bile potrebne da se dogodi hrvatska država. Ali u ovom trenutku to spominjati pored svih istinskih junaka Domovinskog rata mislim da je to višak i zbog toga ja to ne ističem u javnosti. Ali kad ste me već pitali, vrlo je važno da to naši gledatelji znaju."

Čuli smo neki dan prvi put od Zorana Milanovića konkretno stajalište o Palestini, rekao je da misli da ne postoji nikakav razlog da Hrvatska ne prizna Palestinu. Zanima me, s obzirom na to da imate mnoge veze s Izraelom po tome ste i poznati kakav je vaš stav po tom pitanju?

"Vi znate da je Izrael prijateljska država i da su napravili goleme pozitivne stvari za Hrvatsku. One koje su vidljive oku i one koje nisu vidljive oku. Tri moja prijatelja, dobitnici Nobelove nagrade su u Hrvatskoj učinili ogroman obol za edukaciju naših studenata, učenika, pisanja preporuka ili slično. Rješenje pitanja Izraela i Palestine će se dogoditi u suradnji ja bih rekao njih. I zbog toga imate sad vrlo jasnu situaciju da bivši premijer Olmert razgovara s nećakom Jasera Arafata koji je bivši ministar vanjskih poslova Palestine. Kako bi u konačnici to pitanje riješili. Dakle, postoji jedna dobra volja sa svih strana. Prvo se mora zaustaviti sukob. Znači druga stvar moramo govoriti o taocima koji se moraju vratiti i to će otvoriti preduvjete da se dogodi ovo što ste vi rekli dvije države."

Znači vi mislite da nije važno ovo što se događa da su je priznale Slovenija, Norveška, Španjolska?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam često u Izraelu u području znanosti, inovacija, tehnologija niz je projekata to su ljudi koji vole hrvatsku državu. Ja u Izraelu nikada nisam čuo za nacionalizam, ali uvijek za patriotizam. Ja nisam susreo jednog čovjeka koji želi rat u Izraelu. Svi žele apsolutno mir, ali ja mislim da jednostavno odnos između Palestine i Izraela će definirati njihovu budućnost i sve u tom smjeru ide i ako se dogodi dvije države, to će biti volja tih naroda, ali nikako nekog sa strane koji to gleda iz udaljenosti od tisuću kilometara."