Dragan Bagić: 'Ako uđe Selak Raspudić, onda je utrka u drugom krugu puno neizvjesnija'

Marija protiv Tomislava? Mislav protiv Tomislava? Ili možda ipak Tomislav protiv Tomislava? Tko bi mogao ući u drugi krug izbora za zagrebačkog gradonačelnika i hoće li drugog kruga uopće biti? Puno je to pitanja, a bilo ih je i još za RTL-ovog izbornog komentatora sociologa Dragana Bagića koji je gostovao u RTL Direktu.

Istraživanje koje je za RTL provela Promocija plus pokazuje da 41,3 posto ima Tomislav Tomašević u prvom krugu. Najbliže mu je s 15,4 posto Marija Selak Raspudić, 14,5 posto ima Mislav Herman. Iznenađenje je na četvrtom mjestu - novi miljenik desnice Tomislav Jonjić sa 6,3 posto, kojem su za petama Davor Bernardić s malo manje od šest posto, a na kraju su Bandićevi pročelnici Ivica Lovrić i Pavle Kalinić.

Naravno da se ključna bitka vodi u prvom krugu, ali nije najvažnije pitanje tko će biti prvi jer to izgleda poprilično očito, nego tko će biti drugi?

"Tako je. Po ovim rezultatima ne znamo tko je protivnik Tomaševiću u drugom krugu, a to je zapravo najvažnije pitanje za razgovor uopće o mogućem ishodu drugog kruga. Vidimo da su gospođa Selak Raspudić i gospodin Herman unutar jedan posto i ključna će biti motivacija birača - s jedne strane birača HDZ-a, a s druge strane birača koji su skloni podržati gospođu Selak Raspudić. Tko od njih dvoje ide protiv Tomaševića u drugi krug, odlučit će tko će izaći u većem broju u prvom krugu", kaže Bagić.

Kako sada izgleda, uđe li ona u drugi krug, ima više šanse za pobjedu jer je razlika između njih dvoje manja od broja onih koji još nisu odlučili za koga glasati?

"Najbolja vijest za Tomaševića bi bilo da Herman uđe u drugi krug jer su stvari za njega puno lakše. Ako uđe gospođa Selak Raspudić, onda je utrka u drugom krugu puno, puno neizvjesnija. Vidimo da gospodin Tomašić vodi, ali razlika prilično mala i utrka je neizvjesna i ishod će ovisiti o tome hoće li gospođa Selak Raspudić uspjeti oko sebe okupiti tako široki krug protivnika gospodina Tomaševića", ističe Bagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Objašnjava: "U toj skupini imate od ideološki ostrašćenih protivnika Tomaševića, Možemo i tih ljevica u cjelini, dakle koji u prvom krugu, recimo, glasaju za Jonjića - do interesnih krugova koji iz različitih razloga podržavaju bivše Bandićeve suradnike od Bernardića preko Lovrića do Kalinića, a onda i s treće strane, naravno birače HDZ-a".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaključuje da će zbog toga biti teško naći platformu osim "hajdemo smijeniti Tomaševića" - da bi se okupila tako raznolika skupina te da bi se motivirala izaći i u drugi krug i dala glas Selak Raspudić. "Čini mi se da je motivacija Tomaševiću puno lakša, puno jednostavnija nego gospođi Selak Raspović. Naravno, nije nemoguće, ali je zahtjevno", tvrdi Bagić.

Je li ona opasniji protivnik za njega od Miroslava Škore na prošlim izborima?

"Mislim da jest jer je gospodin Škoro imao prethodno predsjedničku kampanju kao i Selak Raspudić, samo je razlika u tome što je gospodin Škoro vodio radikalno desnu kampanju na predsjedničkim izborima i on je na izbore za Zagreb došao, zapravo, kao novo lice krajnje desnice u Hrvatskoj i s te pozicije je puno teže osvojiti Zagreb, nego s pozicija s kojima se kreće Selak Raspudić koji su puno fluidnije u tom svjetonazorskom smislu. I zato je njoj lakše okupiti tu široku koaliciju birača nego Škori i Hermanu, ali ni njoj nije lako", objašnjava Bagić.

Možemo li reći da je taj drugi krug na kraju onda referendum o Tomaševiću i načinu na koji upravlja Gradom?

"Tako će to biti postavljeno. S jedne strane, Tomašević to nastojati pretvoriti u referendum, ne o sebi, nego o pozitivnim promjenama načina upravljanja gradom, a gospođa Selak Raspudić će pokušati pretvoriti to u referendum baš o njemu i njegovim suradnicima i njegovoj ekipi koja je s njim vodila Grad proteklih godina", napominje Bagić.

HDZ vlada Hrvatskom, ali im u Zagrebu to ne polazi za rukom. Ima li uopće Herman šanse?

"Bio bi veliki uspjeh za HDZ da uđe u drugi krug. U drugom krugu bi oni osvojili solidan broj glasova, jer na ovaj ili onaj način bi se oko Hermana onda okupio dio tih nezadovoljnika. Ne svi, ali značajan dio nezadovoljnika bi i nakon dugo vremena bio HDZ u drugom krugu osvojio neki rezultat koji bi zvučao respektabilno, tako da HDZ ima nekoliko dana da proba kapitalizirati ovu situaciju i proba ugurati Hermana u drugi krug. To bi za njih bio dosta veliki uspjeh. I Plenković i cijela središnjica bi onda i to mogla koristiti u prezentaciji uspjeha HDZ-a ukupno na ovim lokalnim izborima", ističe Bagić.

Tomislav Jonjić na četvrtom je mjestu. Je li to iznenađujuće? On je, zapravo, novi miljenik desnice?

"Rekao bih da nije. Radikalna desnica u Zagrebu ima pet do deset posto glasova na različitim izborima. Ono što se tu događa je da sa svakim novim izborima imamo neko novo lice te radikalne desnice. Jako je zanimljiv taj fenomen kako se ta lica radikalne desnice jako brzo mijenjaju. One jako kratko traju. Jednom kad ta zvijezda bljesne, ona jako kratko traje, ali vrlo brzo se pojavi neka nova. Evo, sad je Jonjić ta nova zvijezda radikalne desnice", komentira Bagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možemo li prokomentirati Davora Bernardića? Puno smo ga gledali. Pjeva na vrhu autobusa, pada s klupe. Kako komentirate njegovu kampanju?

"Gospodin Bernardić odabrao je strategiju privlačenja pozornosti. Ima puno kandidata koji nastupaju sa sličnih pozicija sa koje on nastupa i on je morao naći neku formulu kako da se probije, kako da se nametne u toj priči i odabrao je strategiju naprosto privlačenja pozornosti. Sve su to jako atraktivni načini da se privuče pozornost i ovo istraživanje RTL-a je pokazalo da je on to uspio, posebno kod mladih. Tamo stoji najbolje jer oni najbrže i najbolje reagiraju na takvu vrstu kampanje", tvrdi Bagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče Bandićevih pročelnika, gledamo u ovoj utrci i Ivicu Lovrića i Pavlu Kalinića. Međutim, po ovim rezultatima nemaju neke šanse.

"Da, njihove kampanje nisu uspjele. To pokazuje da se to Bandićevo biračko tijelo demobiliziralo, rasulo i da i nije bilo pretjerano homogeno da bi ga bilo lako sada prevesti na novog kandidata. Njega je doista autentično mogao okupiti samo Milan Bandić i očito nitko drugi", ističe Bagić.

Ima li šanse da uopće ne bude drugog kruga?

"Mislim da sve ankete koje smo vidjeli u zadnje vrijeme ne daju veliku vjerojatnost tom scenariju, makar ga ja ne bih u potpunosti isključio - ako izlaznost bude mala. Kakva će biti izlaznost, jako će utjecati uopće na to tko ide u drugi krug s Tomaševićem i koliko je on daleko, na kraju krajeva, od te pobjede", zaključio je Bagić.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je najbliže fotelji u metropoli? RTL Danas donosi ekskluzivno istraživanje