'Štakor stjeran u kut' i svi biseri Grlića Radmana: Božo Kovačević dao savjet ministru

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman hitove izbacuje na dnevnoj bazi: jučer ste u Direktu vidjeli njegov nadahnut govor sa sabora HDZ-a, makar što je stvarno htio reći o mudrosti, ludosti i hrabrosti vjerojatno ne razumije ni on sam. I tako je ministar vanjskih poslova, o čijem su neželjenom poljupcu njemačkoj kolegici pisali i BBC i arapski mediji, još jednom u središtu pažnje

Osoba koja se odlikuje umješnošću u obavljanju delikatnih poslova i misija, oprezom, rezerviranošću i diskrecijom u izjavama; vješt, spretan i domišljat čovjek. To je, prema, hrvatskom općem leksikonu - diplomat.

"Moramo biti hrabri, moramo biti mudri, ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost. A mudrost, nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni, ne dobivaš ništa. Ali gubiš puno. Prema tome, ujediniti hrabrost i ludost", kaže ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Treba ujediniti hrabrost i ludost, jasno. Nikako sjediti pod šljivom i razmišljati o filozofiji.

"Mi moramo biti hrabri i moramo biti mudri. Zapravo moramo biti budni. Jer tko rano rani, taj se ranije ustaje i on je snažan", kaže satiričar Siniša Mareković Car.

Snažne je izjave danas Grlić Radman u Sarajevu imao o sukreatoru vanjske politike, Zoranu Milanoviću i njegovim savjetnicima.

"U širenju neistine ne mogu dežurati nad tim lažima i neistinama i onda sami sebi postaju smiješni. Djeluju kao Putinov štakor, stjeran u kut, tako djeluju", kaže Grlić Radman.

"Pa takva izjava više govori o onome tko ju je izrekao, nego o onome koga je komentirao u toj izjavi. Ministar vanjskih poslova predstavlja RH i trebao bi iznositi službena stajališta Hrvatske o međunarodnim odnosima", kaže Božo Kovačević, bivši ambasador u Ruskoj Federaciji.

Sve je ovo najnovija epizoda Ruskog špijuna, koja je počela dosta sramežljivo.

"Njegovu kampanju očito isto i financiraju možda neki ruski izvori", kazao ministar vanjskih poslova 14. listopada ove godine.

Očito je - bez možda - da ni Zoran Milanović nije birao riječi, a njihove razmirice nisu počele prošlog tjedna.

"Mi se sada zbog njega tu trebamo crveniti…On je jedan obični crveni đilkoš, rumeni je. Mi smo zapravo zatočenici.

Sori, ja sam hrvatski predsjednik", kazao je Milanović.

A on je ministar vanjskih poslova, diplomatski predstavnik zemlje u svijetu. Pa su o njemu izvještavali svjetski mediji - kada je krajem prošle godine, vrlo nespretno, u obraz poljubio njemačku ministricu vanjskih poslova. Domaće je pak medije više zanimala činjenica da je u imovinsku karticu zaboravio prijaviti više od 2 milijuna eura dobiti.

"Griješiti je ljudski ali ovdje je važno istaknuti da sve što sam stekao sam na zakoniti način", rekao je ministar vanjskih poslova 14. rujna 2023. godine.

Svi se sjećaju i posjete ruskog ministra vanjskih poslova. "I otkrio sam ti toplu dušu, poetsku, Sergeja. Pa smo čitali, ja sam čitao na ruskom poeziju" rekao je ministar vanjskih poslova 16. prosinca 2020. godine.

Što je htio reći - to je pitanje koje se često nameće nakon njegovih javnih nastupa.

"Za mene je sve, znate, neko vrijeme, jer ja, znate, kako vrijeme prolazi, carpe diem. Prema tome, nema vrijeme prije, poslije i tako dalje. Pravo vrijeme."

"What are doing with this exclusive, economic zone…Gledati optimistično i gledati entuzijastično", rekao je Grlić Radman.

"Svatko tko javno nastupa, uključujući i političare, morao bi vladati elementima hrvatskog jezika. To znači poznavati pravopis i gramatiku i imati kakvu takvu predodžbu o tome koje riječi i koje stilske figure jesu primjerene za javno iznošenje, a koje nisu", komentirao je Božo Kovačević.

Pa ako ne o filozofiji, možda razmisliti o tome.

