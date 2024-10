Plenković 'za tupave' objašnjava NSATU dok ministar spominje kukaste križeve

Današnja saborska rasprava postala je poprište oštrih verbalnih sukoba između ministra obrane Ivana Anušića i zastupnika SDP-a. Glavna tema bila je sudjelovanje Hrvatske u NATO-voj misiji potpore Ukrajini (NSATU) i pitanje hoće li hrvatski vojnici biti poslani u Ukrajinu.

SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović postavila je ključno pitanje: "Možete li potvrditi da niti jedan vojnik iz niti jedne zemlje koja sudjeluje u misiji NSATO neće biti u Ukrajini?" Na to je ministar Anušić odgovorio: "Hrvatski vojnik neće prijeći granicu nijedne zemlje NATO-a."

Taktika SDP-a bila je sumnjiva, a zastupnica Marija Selak Raspudić (Most) također je izrazila sumnju u postupke oporbe, optužujući predsjednika Milanovića da surađuje s određenim strankama i dijeli klasificirane informacije.

"Vjerojatno imaju klasificirani podatak koji je netko dilao vama. I zato po ovome pilite," odgovorio je Anušić, izazvavši burnu reakciju Ranka Ostojića (SDP), koji mu je rekao "da nije normalan" i upozorio da ne optužuje ljude za teško kazneno djelo.

"Rekli ste da je Milanović nekome dostavio dokumente klasificirane od strane NATO-a. Sramite se," poručio je Ostojić.

'Tko vam je crtao kukasti križ na Poljudu?'

Upirući prstom, ministar je odgovorio: "Prvo riješite tko vam je nacrtao kukasti križ na Poljudu dok ste vi bili ministar. I pazite kako razgovarate sa mnom."

I dok su se u Saboru svađali, premijer Andrej Plenković rekao je: "NSATU for dummies (za blesave). Logično je da, kad je Hrvatska poslala 11 paketa pomoći, to nije došlo poštom i nije bilo teleportirano. Da ih je netko odnio. Tko? Saveznici iz NATO-a. Pa će i NSATU imati nekoliko časnika za vezu koji će sigurno biti u Ukrajini, ali to ne znači da NSATU ima aktivnost i u Ukrajini," izjavio je.

Rasprava se nastavila do stanke, nakon koje je ministar Anušić objasnio da je NATO deklasificirao tražene podatke tijekom saborske sjednice, što mu je omogućilo da iznese dodatne informacije.

'Neka službe ispitaju odakle informacije'

"Pravno mišljenje NATO-a ističe da time ne ulazi u rat, a naše nacionalno ograničenje brani odlazak hrvatskih vojnika u Kijev," rekao je Anušić te pojasnio da je NATO deklasificirao informaciju nekoliko sati ranije i da se radi o "game changeru." "Ali pozivam službe da ispitaju odakle su te informacije imali u SDP-u," dodao je.

Selak Raspudić ustvrdila je da se ne zna kada je predsjednik Vlade imao ovu informaciju i kada je ona deklasificirana, ali se zna da su je imali zastupnici SDP-a i da to ide od predsjednika Zorana Milanovića. Anušić je ponovno pozvao službe da istraže odakle dolaze deklasificirani podaci.

Plenković je oštro prozvao o svemu oporbu: "Da ovo radi netko tko je iz HDZ-a s ciljem rušenja parlamentarne demokracije, Ustavnog suda, SOA-e, glavnog stožera Hrvatske vojske i Hrvatskog sabora, imali bismo takve demonstracije na Pantovčaku da bismo probili klizište, upali unutra i očerupali bi mu paune," rekao je Plenković.

Glasanje o ovoj misiji očekuje se u petak, a premijeru je i dalje potrebna dvotrećinska većina za donošenje odluke.

