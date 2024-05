Časne sestre žele izgraditi prihvatilište za bolesnike. Milosrdne sestre Svetog križa stanuju za zagrebačkom Vrhovcu između dvije bolnice, Svetog Duha i Vinogradske pa ih često zbog toga zovu bolesnici koji dolaze na operaciju ili kemoterapiju u obližnju bolnicu i traže ih smještaj. Časne im više ne žele govoriti da ne mogu dolaziti pa su odlučile izgraditi prihvatilište sa 17 soba. Treba im dva milijuna eura. Zašto je prihvatilište važno i kako pomoći bolesnicima, otkrit će časna sestra Finka Tomas.

Zanima me kako ste došli na tu ideju? Jesu li vam bolesnici dali ideju da gradite prihvatilište za njih?

"Točno! Vi ste ovo simpatično rekli,. Više ne želimo govoriti - ne. Pacijenti sve više traže, jer takav način liječenja možda nije bio toliko u praksi. Sve je više bolesnika koji boluju od karcinoma različitih vrsta. Odraslih i djece, također. Kemoterapija i zračenja su oblik terapija. Pacijenti nisu više u bolnici nego dolaze u bolnicu. Moraju biti negdje smješteni. Mi sve više uviđamo za tu potrebu. Ljudi dolaze iz daleka. To nisu Zagrepčani, koji naravno imaju gdje biti smješteni, nego od Dubrovnika prema ovamo, ali i s drugih strana… Crne Gore, Makedonije… Nemaju gdje biti. Ako već nađu smještaj, onda je to skupo za ljude, pogotovo za bolesnike. Nama je teško kad kažu: 'Sestro, mi jednostavno ne možemo platiti. Jedva platimo kartu dovde, ali mi moramo živjeti deset dana".

Kako bi to onda izgledalo i funkcioniralo u praksi? Tko bi vam se mogao javiti?

"Mi nemamo problema s tim da otvaramo natječaj za to tko će moći biti kod nas nego ljudi stalno pitaju. Ljudi stalno traže. Tu je u blizini Klaićeva bolnica. Tu su djeca koja su bolesna od leukemije i drugih bolesti koja dolaze na kontrole pa trebaju ostati pet, šest dana u bolnici. Mama najčešće prati dijete, ali može ostati u bolnici do navečer, a onda više ne može. Moraju biti negdje smješteni. Sada Klaićeva bolnica ima koju sobu koju bi dala za roditelje, ali to je premalo. Uvijek je zauzeto".

Vidim da već mjesecima skupljate novac za prihvatilište. Imali ste donatorske večere. Treba vam dva milijuna eura. Do kud ste došli? Koliko vam još treba i što vam još treba?

"Mi smo imali dva humanitarna koncerta i sad donatorsku večeru, devetog ovog mjeseca. Teško je možda reći koliko smo skupili, ali vidimo da ljudi daju i postaju sve više senzibilni na to jer vjerujem da je netko njihov u toj potrebi bio ili će biti bolestan. Mi se jako uzdamo u ljude koji su cijelo ovo vrijeme pokazali osjećaj za to".

Nadam se da će vam se ljudi nakon emisije javljat, ali baš me zanima imaju li ljudi danas tu potrebu da pomoći nekome?

"Imaju osjećaj i baš u ovom vremenu od donatorske večere do danas više ih je uplatilo koji nisu bili na toj večeri. Uplatili su iz jedne firme. Mogu reći da nas podržava i Zlatko Dalić. Rekao je da će podržati naš projekt jer mu se to sviđa. I drugi pjevači i tako to... Mi sad spremamo još jedan skup gdje isto mislimo da će biti mogućnosti da se nešto prikupi. To će biti glazbeno-folklorna večer u rujnu".

Može li se dati bilo što? Može li netko dati 10 eura?

"Može pet eura, 10 eura…"

Koja je najmanja donacija koju ste dobili?

"10 eura".

Da pomaganje siromašnima treba biti prioritet stalno ponavlja Papa Franjo. Čuju li se te njegove poruke dobro u Hrvatskoj?

"Teško je to možda reći općenito. Nije toliko prisutno u medijima, ta nakana, ta svijest. Ali, kad se nešto počne, ljudi jednostavno pozitivno reagiraju. Ja se recimo ne bih odlučila za donatorsku večeru jer nemam iskustva s tim, ali su naši suradnici rekli 'Dajte časna, ajmo to napraviti. Vidjet ćete da će to biti dobra stvar'. I to je stvarno lijepo odjeknulo i ono što ja volim reći - nije uvijek najbitnije koliko se skupilo. Međutim, mnoge firme su prije uplatile jer smo mi napravili npr. 'Tko želi sudjelovati u izgradnji čajne kuhinje', što je oko 10 tisuća eura, onda imamo opremanje soba, oprema kapelice i dvorane".

Zadnjih godina se bilježi da ima sve manje časnih. Koliko vi osjetite da slabi interes za duhovna zvanja?

"Osjetimo svi to u Europi i u Hrvatskoj također. Ali, u Hrvatskoj nije baš loše. Mi smo zahvalni Bogu da još imamo mladih ljudi. Trenutno ih je sedam na Vrhovcu. Neke studiraju, neke rade. Ima ljudi koji se odlučuju za to. Oni svi vole kad se radi tako nešto ili za odgoj djece, što nam je jako važno. Mi imamo vrtić sa 70-ero djece. Htjeli bi ga sad malo povećati jer imamo prostora. Mislimo da će biti još jedna skupina. Dvije godine ne pravimo prave natječaje. Samo nam dolaze braća i sestre koji su već tamo u vrtiću. Isto tako imamo dva studentska doma - 22 studentice stanuju kod nas. Dolaze sa svih strana. Oni su isto pokazali interes za pomoći. Kad smo imali prodajne radionice. Kad izrađujemo nešto, one su uvijek s nama. Tako da se nadamo da i kad ovo bude, da će htjeti volontirati. Imat ćemo štand i za SV. Antu, čisto da osvijestimo ljude da se nešto radi. Neće se tu nešto puno zaraditi, ali to su sve naši proizvodi".

Puno vam hvala što ste bili gošća Direkta. Nadam se da će vam ovo pomoći da skupite sredstva...

"Samo da iskoristim još priliku da zahvalim udrugama koje su jako pomogle kao što je Kap dobrote. To su naši branitelji koji pronalaze napuštene starce i gledaju gdje ih mogu smjestiti".

Kada očekujete da bi prihvatilište trebalo biti gotovo?

"Očekuje se da bi prihvatilište trebalo biti gotovo krajem trećeg mjeseca iduće godine".

