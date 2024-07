Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je jutros buknuo u blizini Skradina i progutao oko 500 ha niskog raslinja i borove šume. Najteža situacija je na potezu Rupe - Plastovo, a postoji mogućnost da se požar proširi u pravcu Dubravice i Nacionalnog parka Krka. Na požaru trenutno djeluje 125 vatrogasaca i 45 vozila i zračne snage, koje su angažirane i na požaru u blizini Zadra. Jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen. Došlo je i do prevrtanja jedne vatrogasne cisterne iz DVD-a Rogoznica, a posada je dobro. Iako područje nije bilo crta razdvajanja u Domovinskom ratu, čule su se eksplozije zaostalih minsko eksplozivnih sredstava, a pirotehničari su na poziv vatrogasaca uklonili nekoliko pronađenih eksplozivnih sredstava. Pred vatrogascima je teška noć.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković javio se uživo u RTL Direkt iz naselja Ićevo.

"Za sada nema velike vatre, ali ima vatre na pojedinim dijelovima. Vatrogasci će dežurati cijelu noć. Svi vatrogasci su dobro", kazao je Tucakovič i zahvalio svim vatrogascima na velikom trudu.

"Danas je vatra prijetila kućama, borili smo se i protiv vjetra, bilo je dosta ugroženih kuća, izgorjelo je dosta vinograda i maslinika", dodao je.

Tucaković je rekao da će cijele noći ostati 110 vatrogasaca. "Učinit ćemo sve da vatra ne dođe do NP Krka. Tri kanadera stižu nakon svitanja", kazao je.

Rekao je da je i danas bilo dosta detonacija. "Vjerujem da su to odbačena minska sredstva koja su neodgovorni pojedinci odbacili, neka smo i pronalazili, policija je sve to preuzela", kazao je.

Buknuo je požar i u blizini Zračne luke Zemunik. "Snage su prebačene na to području. Vatra je došla do kuća, ali su vatrogasci to uspjeli spriječiti", kazao je.

Tucaković je rekao da će se provesti istraživanje o uzrocima požara.

Kazao je da je ove godine puno više požara nego prošle godine. "20-ak posto je više požara u istom razdoblju nego lani", kazao je Tucaković.

A što ne raditi kako bi spriječili ovakve katastrofe.

"Ne paliti vatru na otvorenom koja je i zabranjena u ovom razdoblju, posebno nikako za vrijeme vjetra, ne odlagati žar okolo, nego u metalne kante, politi vodom, čekati da se ohladi. Suzdržimo se malo. Idemo, ja bih tako rekao, kuhati malo, a ne peći roštilj. Idemo se suzdržati da nam zemlja bude siguran i za turiste i za naše građane", kazao je Tucaković.