Iran je oslabio svoju poziciju? Hrvatski povjesničar: 'Tko bi bio na njihovoj strani?'

Iako najnaprednije koje su dosad koristili, rijetke iranske balističke rakete sinoć nisu presretnute nego su pale na izraelsko tlo, jedna od njih blizu sjedišta Mossada. Nebo nad Tel Avivom i Jeruzalemom bilo je osvijetljeno projektilima, udare je mahom osujetila izraelska protuzračna obrana.

Premijer Benjamin Netanjahu je napade odmah proglasio neuspješnim i najavio osvetu. "Iran je napravio veliku grešku večeras i platit će za to. Režim u Iranu ne razumije našu odlučnost da se branimo i uzvratimo našim neprijateljima", jasan je bio Netanjahu.

Režimski mediji u Iranu još su sinoć objavili ove snimke, tvrde da su to projektili koji su letjeli prema izraelskih vojnim bazama. I još sinoć su najavili i jače napade, ako Izrael uzvrati. "Večerašnja operacija će se ponoviti nekoliko puta jače i sva njihova infrastruktura bit će gađana", izjavio je načelnik Glavnog stožera iranskih oružanih snaga Mohammad Bagheri.

Iranci su objavili da su u napadu prvi put korišteni novi hipersonični projektili tipa Fattah, što na arapskom znači "donositelj pobjede". Ali stručnjaci vjeruju da je sinoćnji napad samo potvrdio slabost iranske vojske. "Teheran može povećati broj raketa koje se ispale i sigurno će jedna broj proći izraelsku proturaketnu obranu, ali nikako ne može osigurati toliki broj raketa da bi preokrenuo strategijsku situaciju u svoju korist", ocjenjuje vojni komentator Telegrama Goran Redžepović.

Slavlje na ulicama

Na ulicama Teherana neki su slavili kao da su projektili Iranu zbilja donijeli pobjedu. "Jako sam sretna što smo dobili svoju osvetu, trebali smo to učiniti i ranije", rekla je Leila Khodadi, držeći fotografiju vrhovni vođe Ali Khameneija u rukama.

Zbivanja u domovini pomno prate i Iranci u Zagrebu. Hesam Qaydi se prije 10 godina doselio iz Teherana, tvrdi da režim ima znatno manju podršku nego što se na Zapadu misli. I o aktualnoj eskalaciji ima drukčiju perspektivu. "Ti hipersonični projektili koji su ispaljeni iz Irana i mogu do Izraela doći za 12 minuta koštaju jako puno. Jako puno. Ja sam za to platio, kao i mnogi Iranci, ali ne želim to plaćati. Ne želim da se naš novac troši na te sofisticirane projektile", jasan je Hesam.

Novac se nije tako trošio ni prije 45 godina, kada je Iran bio slobodnija zemlja nego danas, da bi nakon revolucije '79. bio pretvoren u teokraciju u kojoj o svemu odlučuje vrhovni vjerski vođa. Ni Hamas ni Hezbolah bez njih ne mogu, ali izraelski udarci tim skupinama, bez da su uopće napali sam Iran, režim su ostavili nikad usamljenijim.

"Tko bi u ovom trenutku bio na njihovoj strani? Nijedna arapska zemlja jer su suniti, pa su ionako u sukobu sa šijitskim Iranom. S druge strane, Rusija sigurno ne bi, kao niti Kina, tako da oni ustvari znaju da bi neka jača eskalacija i s Izraelom sigurno uvukla u rat i SAD, a protiv SAD-a ipak ne mogu", smatra povjesničar Hrvoje Klasić.

Rušenje režima

Dojam je i da je posljednjim napadom Iran zapravo oslabio svoju poziciju, pa se za Netanjahuovu vlast trenutak čini idealan da djeluju prema Iranu. "Ovaj napad je samo dodatni argument i adut u rukama Izraela da uvjeri svoje saveznike, prije svega SAD, da je potrebno fizički eliminirati nuklearni program kojeg vodi Teheran", zaključuje Redžepović.

Amerikanci to sada ne žele, dok slobodni Iranci vide pak priliku za rušenje režima. "Jedan scenarij koji nije najbolji i ne bih ga volio vidjeti, ali možda je jedina opcija, jest da Amerika i Izrael napadnu ovaj režim i jednostavno ga eliminiraju. To je jedina nada koja bi se mogla dogoditi, da strane države kao što su SAD i Izrael ciljaju vrhovnog vođu", vjeruje Hesam Qaydi.

Iskustva iz Iraka i Afganistana govore da micanje režima ne znači i povratak stabilnosti. Ipak, za svijet, kao i za 80 milijuna Iranaca koji više od 40 godina znaju samo za Islamsku republiku, svaka promjena u Teheranu dobro bi došla.

