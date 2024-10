Usporedili smo vojnu snagu Izraela i Irana. Jedan faktor ima ključnu ulogu

Iran je zadnji put napao Izrael sredinom travnja, kada je s različitih lokacija ispaljeno više od 300 projektila s različitih lokacija, uključujući Libanon i južni Irak. Bila je to odmazda za izraelski napad na iransko veleposlanstvo u Damasku u Siriji, pri čemu su poginula dvojica generala i petorica časnika Iranske revolucionarne garde.

Većinu tih projektila Izraelci su oborili, dijelom i uz pomoć saveznika. Svakog trena čeka se odgovor Izraela na jučerašnji iranski napad, ali i postavlja pitanje: U kojoj mjeri je Izrael spreman za sukob na više frontova protiv Irana i njegovih saveznika?

Komentirajući ovu temu u travnju, nakon prvog iranskog napada, Arye Sharuz Shalicar, glasnogovornik izraelske vojske, za Deutsche Welle je izjavio:

"Izrael se dugo pripremao za rizik rata na više frontova", dodajući da je fokus bio na tri aspekta. Prvi je širenje obrambenih sustava, posebice protuzračnih obrambenih sustava kao što su Iron Dome, Patriot, David's Sling (također poznat kao Magic Wand) i Arrow sustav. Drugi je razvoj napadačkih sposobnosti a treći, rad na širokom regionalnom i međunarodnom savezu.

Usporedba vojnih snaga

Prema Indeksu globalne vatrene moći za 2024., izraelska i iranska vojska nisu previše udaljene u pogledu ukupne vojne moći. Iran je rangiran na 14. mjestu globalne ljestvice, a Izrael je na 17. mjestu. Indeks također uključuje izravnu usporedbu dviju oružanih snaga, a prema podacima, Iran je kadrovski superiorniji od Izraela. Isto vrijedi i za broj tenkova i naoružanih vozila.

Izrael:

Foto: Screenshot/GFP Izrael, ljudstvo, podaci za 2024

Iran:

Foto: Sscreenshot/GFP Iran, ljudstvo, podaci za 2024

Međutim, s obzirom na geografsku situaciju, to nisu najrelevantniji čimbenici. Iran i Izrael odvojeni su susjednim zemljama kao što su Irak i Jordan, a udaljenost između Jeruzalema i Teherana je oko 1850 kilometara.

"Zapravo, sukob ne bi imao oblik klasičnog rata, već bi prije bio razmjena udaraca na velikim udaljenostima", kazao je u travnju za DW Fabian Hinz, stručnjak za Bliski istok na londonskom Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS).

Važna uloga zračnih snaga

Izrael je očito superiorniji od Irana u pogledu zračne moći, prema Globalnom indeksu vatrene moći. Izraelska vojska ima 612 borbenih zrakoplova, dok Iran ima 551. Bitna je i njihova kvaliteta, tim više što bi u slučaju sukoba zrakoplovstvo moglo igrati odlučujuću ulogu za Izrael. Iransko zrakoplovstvo, s druge strane, traži obnovu flote. To se namjeravalo učiniti kupnjom zrakoplova iz 1990-ih, ruske proizvodnje. Iran ipak, napomenuo je Hinz, ne može držati korak s izraelskim zračnim snagama, stoga se usredotočio na razvoj projektila i bespilotnih letjelica, čija je obrambena učinkovitost upitna.

Izrael:

Foto: Screenshot/GFP Izrael, zračne snage, podaci za 2024

Iran:

Foto: Screenshot/GFP Iran, zračne snage, podaci za 2024

Apsolutna zaštita nemoguća

Iranski napadi bespilotnim letjelicama i projektilima u travnju, otkrili su gdje Izrael treba napraviti poboljšanja, rekao je Alexander Grinberg, stručnjak za Iran pri izraelskom think tanku Jerusalem Institute for Strategy and Security, napominjući kako uvijek postoji opasnost da će neki projektil probiti izraelski obramben štit te da je zbog toga važnije imati funkcionalan sustav civilne domovinske obrane, odnosno sustav ranog upozoravanja i skloništa od zračnih napada.