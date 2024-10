Pavle Kalinić otkrio ključno pitanje u sukobu Izraela i Irana: 'Jednom čovjeku ne odgovara da rat završi'

Izrael je spreman na osvetu, poručuje premijer Benajamin Netanjahu nakon sinoćnjeg napada Irana. Cijeli svijet sada iščekuje što će se dogoditi, diplomacija radi na sve strane, čini se bezuspješno, a vojske gomilaju snage i rakete. Hoće li se i kako potezati obarači?

O svemu tome smo razgovarali sa stručnjakom za geopolitiku Pavlom Kalinićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael je najavio odmazdu nakon brutalnog napada Irana. Kakvu odmazdu očekujete?

"Pa i nije to toliko brutalno, možda je to teška riječ. Doletjelo je nekih 180 supersoničnih rakete koje su uglavnom gađale vojne pozicije, nisu gađale civile, što Izrael baš i ne izbjegava - gađati civile. Recimo kada je u Bejrutu eliminirao vođu Hezbolaha onda je tamo bačeno 80 tona bombi. Zamislite da smo mi bacili 0,8 tona bombi na Knin koliko bi hrvatskih ljudi otišlo u Haag. Ovdje nitko ne postavlja pitanje Haaga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekujem da će SAD preuzeti kontrolu jer ne može američku vanjsku politiku voditi Benjamin Netanjahu. To mora raditi Biden i ekipa oko njega. Ako Biden i njegova ekipa preuzme kontrolu mislim da će ići prema stišavanju, ali ako i dalje nastavi vožnja Benjamina Netanjahua koji spašava svoju poziciju, jer njemu jedinom ne odgovara da rat završi, ići će se na daljnje širenje.

Međutim ključno je pitanje u cijeloj priče je li Iran došao do nuklearnog oružja ili nije, bez obzira je li ga proizveo ili ga je negdje nabavio. Ako nije, onda je Izrael jedina nuklearna sila na Bliskom istoku, a to njima daje određenu snagu da ne mogu biti poraženi."

Je li u ovom trenutku Benjamin Netanjahu van kontrole SAD-a?

"On apsolutno je. Idu izbori u SAD-u i njima sigurno ne odgovara da se Amerikanci ne moraju umiješati. Ako se Amerikanci umiješaju onda će biti mrtvih Amerikanaca. Najgore za bilo kojeg kandidata za američkog predsjednika ili predsjednicu je kada počinju dolaziti pokrivene kutije američkom zastavom. To ne odgovara nikome i to može utjecati na promjenu raspoloženja što sew tiče glasača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako Benjamin Netanjahu bude to vodio to će ići prema daljnjoj eskalaciji, ako ga SAD uspije primiriti sa svojim lupanjem šakom o stol onda će to okrenuti prema deeskalaciji."

Izrael je zabranio glavnom tajniku UN-a ulazak u zemlju. Što mislite o tome?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je bahatluk ministra vanjskih poslova Izraela. Oni smatraju da mogu raditi što žele. Više puta sam ponovio. S bajunetom možete raditi što god hoćete, ali na bajuneti ne možete sjediti. A oni upravo sjede i ničija nije bila do zore, pa neće ni njihova."

A postoji li mogućnost za totalni rat?

"Ako Netanjahu bude to vodio to će ići prema daljnjoj eskalaciji, ako ga SAD uspije primiriti onda će doći do deeskalacije. Ako se Iran direktno uključi u rat, onda će se uključiti SAD, a to ni Rusija ni Kina neće moći gledati samo sastrane nego će se i oni morati umiješati. Istina da SAD nema snage voditi rat i u Ukrajini, da vodi rat na Bliskom istoku i da vodi rat na Tajvanu. Amerikanci su toga svjesni. "