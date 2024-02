Posljednjih dana mogli ste čuti da bi Donald Trump ohrabrio Rusiju da napadne one NATO članice koje ne izdvajaju dovoljno novca za obranu saveza.

Bivši, a možda i budući američki predsjednik šokirao je svijet pa se pozorno čekala reakcija aktualnog predsjednika Joea Bidena.

Večeras je stigla.

"Možete li zamisliti? To je rekao bivši predsjednik Sjedinjenih Država. Cijeli svijet je to čuo. I što je najgore, on to ozbiljno misli! Niti jedan predsjednik u našoj povijesti nije kleknuo pred ruskim diktatorom. Dopustite mi da ovo kažem što jasnije mogu: Ja nikad neću! Zaboga, to je glupo, to je sramotno, to je opasno je. To je ne-američki!", zaključio je Biden.

