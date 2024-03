O tjeskobi će pjevati pred stotinama milijuna ljudi, tjeskobu proživljava i kad je sam doma. Kada ima napadaj panike Baby Lasagna ponavlja tablicu množenja.

"Kada se nalazim u tom srcu oluje, obično volim nabrajati stvari koje vidim, koje čujem, koje mogu namirisati. Osim toga, radim i tablicu množenja, sve u svrhu da mogu vratiti kontrolu, misliti na nešto drugo, da nisam kao neka biljka u toj oluji napadaja panike" kaže nam Baby Lasagna.

Prvi put Baby Lasagna problem s tjeskobom je imao u srednjoj školi, iako sada zna da je zbog iracionalnog straha napadaje panike imao i u djetinjstvu, ali to nije tada prepoznao.

„Ne znam kako bi opisao kako to točno izgleda. Ali recimo da vas obuzme iracionalan strah i čak osjećaj kao da ćeš umrijeti, užasno je hladno. Teško je opisati nešto što se sada u normalnoj fazi čini apstraktno. Ne znam kako ni zašto, ali nakon Dore nemam pretjeranih problema s tjeskobom, rekao bih da se to smanjilo. Sad se pitam kuha li se nešto ispod površine, a da to ni ne zna“, objašnjava Baby Lasagna.

Kuhalo se godinama i kod naše glumice Buge. Stresan posao znači život u grču i to prihvatite kao nešto prirodno - kaže nam Buga koja je nedavno saznala da ima anksiozni poremećaj.

„Ne mogu zaustaviti misli, mislim ni inače ne mogu zaustaviti tok misli, ali u ovom slučaju je to tok misli koji te drži cijelo vrijeme u grču, ja nisam disala., držala sam dah. I cijelo vrijeme te tjera kao da nije dovoljno, nisam mogla spavati, imala sam užasnih problema“, govori nam glumica Buga Marija Šimić.

Kada se pojavljuje tjeskoba?

Baby Lasagna dodaje i kada se kod njega pojavljuje napadaj tjeskobe.

"Riječ je kod mene da treba doći do velike promjene i to mi izaziva napadaje panike. I fizički mi treba biti postavljeno plodno tlo za takvo nešto. Moram biti neispavan, jako gladan, umoran ili nešto slično“.

I dobro je kada prepoznate da nešto nije u redu. Ali, puno češće ljudi ne znaju da su anksiozni: misle da su pod stresom, da je to normalno, da će proći. 200 tisuća ljudi u Hrvatskoj je anksiozno ili tjeskobno, a broj im se povećava - kaže nam psihologinja.

"Treba napraviti razliku između strah i anksioznosti. Strah je kada šetamo ulicom, sretnemo neku osobu i ona nas preplaši. Anksioznost je sam taj osjećaj prijetnje koja nije stvarna, koja nije ispred nas, i taj konstantan osjećaj zabrinutosti. MI stvaramo razne scenarije koji nas muče“, objašnjava nam psihologinja Dajana Čopec.

I zato vam treba mentalni trening, jednostavna formula koja može pomoći kada se čini da pomoći nema. Ali to je samo prvi korak. Buga i Baby Lasagna potražili su pomoć.

"Možemo nabrajati pet stvari koje vidimo, četiri stvari koje čujemo, tri stvari koje možemo dodirnuti, dvije stvari koje možemo namirisati jednu koju možemo okusiti. Staviti fokus jednostavno na okolinu“, govori nam psihologinja.

Pomaže da se maknete od mobitela, da ne bude baš od 0 do 24 upaljen, da ne gledate u taj ekran čak i kada idete spavati.

„Prvo što sam napravila je da sam počela hodati. krenem sat vremena prije na posao šetam do posla, šetam s posla. Uzimam svaki dan za sebe tu neku pauzu“, kaže nam Buga Marija Šimić.

Najvažnije je, za početak, prepoznati da vas muči anksioznost, i da se protiv stalne brige i panike, trebate boriti.