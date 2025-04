Kad je prošli put bio u Direktu, Albert Gajšak pričao nam je kako su naporno radili da bi bi se njegove igračke prodavale u 589 poslovnica u Americi. A sada mu je to odjednom postao ogroman problem.

Mladi inovator opet je gostovao kod voditeljice i urednice Mojmire Pastorčić i komentirao posljedice trgovinskog rata Donalda Trumpa na Hrvate koji posluju u SAD-u.

Kakve je tebi probleme zadao Donald Trump?

Zadao je probleme svim firmama, uključujući i nama. A to je da u zadnjih šest mjeseci odnosno godinu dana, svaki dan živite u strahu od toga hoćete li se probuditi i odjednom morati revidirati cijene, mijenjati način na koji uvozite stvari na glavno tržište gdje prodajete, a ot je SAD ili pronaći način da na neku foru proizvedete neku od stvari za 20-30 posto manje.

Idemo na konkretan primjer. Tvoja igrača konzola košta 100 dolara, što ti ju ili možeš poskupiti za kupca ili pojeftiniti njezinu proizvodnju?

Vrlo jednostavno, imam tri opcije ako se uvede tarifa od 20 posto. To znači da vi za 20 posto morate poskupiti taj proizvod kako biste poslovali s istom profitnom marginom ili ako želite zadržati cijenu, trebate shvatiti kako da jeftinije proizvedete proizvod. Ili na neki način trebate poslovati s manjom bruto maržom na svom poslovanju, što znači da trebate restrukturirati tvrtku. Što god se dogodilo, nešto morate napraviti jer ti novci od nekud trebaju doći.

Komuniciraš s ljudima u Americi, je li zavladala panika? Kakve su reakcije na ovo što je učinio Trump?

Panika je već jako dugo, ali u zadnjih nekoliko dana je vrlo dramatično jer nitko ne zna što se događa. Kupci naših proizvoda nam se javljaju u strahu i pitaju hoće li morati platiti nešto ekstra, Nintendo je prestao prodavati Nintendo switch zato što ne znaju što će biti i koliko će ih koštati kad se isporuči. Razni poslovi se ili zamrzavaju ili otkazuju, ljudi u firmi me pitaju što se događa, je li njihovo radno mjesto sigurno. Također, jako puno drugih firmi s kojima pričam kažu da imaju jako puno problema jer su naručile puno robe unaprijed.

Ako si nešto napravio unaprijed, naručio si hrpu toga, što sad?

Većina funkcionira na način da distributeri daju indikacije za to što će kupiti u četvrtom kvartalu kada se najviše obično kupuje, a onda proizvođači moraju preuzeti dio rizika i proizvesti određenu količinu nadajući da će se to prodati. Ako se ne proda, proizvođači su u problemu jer novac neće dobiti nazad.

A da prođe ovaj Europski prijedlog koji zagovaraju Elon Musk i Ursula von der Leyen o slobodnoj trgovini između Europe i Amerike? To bi riješilo probleme?

Nama bi to bilo super. Dapače, nama se već sada u zadnjih nekoliko dana javlja puno firmi koje bi htjele prebaciti proizvodnju svojih igračaka u Europu i pitaju nas imamo li mjesta na svojim proizvodnim linijama. Mi sve naše igračke proizvodimo u Hrvatskoj jer imamo razne automatizirane strojeve. Hrvatska ima puno manje najavljene tarife od onih koje ima Kina prema SAD-u.

Ovo što si sad opisao je kao da se pojavila neka prilika? Ako Kina nastrada, Europa može profitirati?

Morat će doći do neke promjene, ali u svako ovakvoj ekonomskoj korekciji uvijek nastaju velike firme pa je to prilika za one koji nešto rade. Mi ćemo nastaviti proizvoditi naše stvari u EU i pokušati to što više automatizirati kako bismo nadomjestili za radnu snagu koja mora biti skuplja u Europi nego što je u Kini. Ali puno drugih firmi će napraviti isto, ne samo u Europi nego i u SAD-u.

Može li se reći da je ovo na neki način imalo pozitivne posljedice po Europu? Ako će se neka proizvodnja iz Kine prebaciti u Europu gdje su uvjeti drukčiji?

Trgovinski rat i tarife nisu nikad pozitivne ni za koga jer svi na neki način gube. Ali možda tih tarifa uopće ne bude, možda samo ovaj cijeli 'PR stunt' uzrokuje to da ljudi malo razmisle ima li smisla da se sve proizvodi u jednoj državi svijeta. Hoće li taj efekt biti pozitivan ili negativan, ne znam. Ali nešto će se dogoditi i mislim da je to prilika za firme poput nas.

