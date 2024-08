U Kninu je svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 29. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Na današnji dan prije 29 godina oslobođen je Knin. Na proslavi je bio i cijeli državni vrh. Marko Jelić, šibensko-kninski župan bio je gost u RTL-u Danas.

Proslava je prošla dostojanstveno, kazao je župan. "Državni protokol, vojska i policija su možda do sada u ovih 29 godina to napravili stvarno impresivno od pokazne vježbe pa do preleta Rafalea i MiG-ova", dodao je.

Policija kaže da je bilo oko 6000 ljudi. "Ne znam što bih vam rekao, nekako je za očekivati da branitelji postaju sve stariji, dobro je što se proslava i obilježavanje proširilo po čitavoj zemlji i sve to je utjecalo. Inače nije lako doći u Knin u jeku turističke sezone iz sjevernih dijelova Hrvatske kada je pritisak na autocestama", kazao je župan.

Na pitanje hoće li doći kraj skandiranju 'Za dom spremni' Jelić kaže: Ja nisam čuo, ali ako se radi o HOS-u oni obilježavaju svoje žrtve unutar spomenika. Jednostavno, moramo to konačno dovoditi u red i propisati jasna pravila kad i što možemo".

A što kaže na odnos predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića koji su i danas jedan od drugoga micali poglede.

"To mi je jako teško komentirati. Oni imaju jedan odnos koji je imao svoje uspone i padove. Na ovaj dan bi trebali ipak biti zajedno, radi branitelja koji su položili svoje živote", kazao je.

Marko Jelić nije želio otkritu kome će dati podršku na izborima za predsjednika države.

"Kada dođe vrijeme za to onda ćemo se izjasniti, ali čini mi se da ćemo imati izbor, čini mi se da će kandidati biti kvalitetni i dobri i mislim da će građani imati priliku izabrati predsjednika ili predsjednicu kakvoga ili kakvu žele", rekao je Jelić. "Dobar sam s predsjednikom Milanovićem, profesor Primorac mi je drag prijatelj već dugo godina. Gospođa Selak Raspudić je jedna kvalitetna osoba. Dobra je stvar da imamo priliku birati", kazao je Jelić.

Na pitanje ide li opet na lokalne izbore kazao je da ne, ali da će njegovi suradnici imati njegovu podršku.

Znači li to da ide u političku mirovinu, odgovorio je: "Pa u ovom trenutku da, ali i profesor Primorac je prije 15 godina otišao pa evo vidite da se vratio".