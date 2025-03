Sindikalist o štrajku prosvjetara: 'Prijetnje i zastrašivanja iz ministarstva nisu urodilI plodom'

U štrajku je sudjelovala samo četvrtina zaposlenih u prosvjeti. Tako tvrdi Ministarstvo obrazovanja nakon što je jučer u školama i na fakultetima održan jednodnevni štrajk upozorenja.

Prema podacima sindikata, sudjelovalo je 37 tisuća zaposlenih. No, u Ministarstvu tvrde da su brojke znatno manje. Stoje pri tome da štrajk neće biti plaćen. A sindikati uzvraćaju da na ovome neće stati i najavljuju skorašnji prosvjed na Trgu bana Josipa Jelačića.

Kristina Čirjak razgovarala je s predsjednikom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinkom Turalijom koji je otkrio otkud razlike u brojevima.

"Sindikati su vodili svoju statistiku koja je potpuno točna, a ministarstvo je vodilo svoju. Gdje je došlo do razilaženja?! Jedn mogući aspekt je da ravnatelji nisu prijavljivali sve zaposlenike koji su štrajkali, iz benevolentnosti, dobronamjernosti da im uštede te dnevnice. S obzirom da je najava o uskrati dnevnica bila dan ranije što je neuobičajeno jer se plaće obračunavaju kasnije. Jasna je bila namjera, da je to bila prijetnja i zastrašivanje. Međutim, prema našim brojkama - nije urodila plodom. Rekli smo da ćemo očito morati taj broj dokazivati ponovno na Jelačić placu. Tamo je poznato da se lako broje prisutni i što se tiče sportskih tekstova i što se tiče sindikalnih akcija", rekao je Turalija. Odlučili su se na Trg jer vjeruju da je to jedino mjesto koje će moći primiti broj koji očekuju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar Fuchs je od sindikata tražio da plate dan u štrajku, Turalija na to kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svojim izjavama pokazuje posvemašnje nerazumijevanje sustava kojem je on na čelu. Ne možete ići protiv 30 tisuća ljudi tim izjavama. Ja bih rekao da je to omalovažavanje i obezvrjeđivanje svih tih kolega. On se u biti upliće u rad sindikata. Hoće li sindikati platit dnevnicu, to je na sindikatima. A ove dnevnice koje će nama uzeti bilo bi dobro preusmjeriti domarima i čistačicama koje su dežurale nakon tragičnog događaja u Prečkom pa bi bilo lijepo da tu svotu koju će uštedjeti na nama preusmjere njima", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa