Prvi put od najave kandidature za novi mandat za RTL ekskluzivno govori predsjednik Republike Zoran Milanović. Adrianu De Vrgni otkriva plan za drugi mandat, govor na samitu NATO-a u Washingtonu i znači li dogovor oko SOA-e zaokret u odnosima s premijerom?

Predsjedniče Milanoviću, dobrodošli u RTL Danas.

Hvala na pozivu.

Niste postali premijer pa ste najavili kandidaturu za drugi mandat na Pantovčaku. Zašto?

Iz stotinu razloga. Vama sam u onom intervjuu kad ste me pitali zašto se kandidiram za premijera, što su sve stranke opozicije tadašnje barem prešutno podržale nitko nije bio protiv. Rekao sam da neću valjda ovdje rezbarit stol.

Baš ovaj isti stol.

Nije da bih ga baš vandalizirao, ali to je bio poziv na akciju. To je bio poziv na akciju. Dakle, da se ne može ostati samo rezbarit stol. Jer u tom trenutku ništa drugo nije bilo preostalo. I to je bio poziv na akciju. Na kraju vlast sastavlja onaj tko ima dovoljno, ne onaj koji ima najviše po bilo kojem kriteriju. Naravno, ukoliko nema apsolutnu većinu. Većina birača, značajna većina birača je sasvim sigurno glasala za to da Plenković ode. On je ostao. I sad imamo predsjedničke izbore. Jesam li trebao dati ostavku? Da sam dao ostavku sada Hrvatska ne bi imala predsjednika ili bi možda opet već sad išla u predsjedničke izbore, a ja Vladu ni SDP ni Možemo! ni Domovinski pokret ne bi sastavili.

Ispada li onda Pantovčak na neki način kao utješna nagrada u ovoj cijeloj priči?

Nije to nagrada, niti sam to ikad gledao u tom transakcijsko akumulacijskom smislu, da nešto zgrčem, neke bombone, torte, kremšnite nešto pred sebe. To je dužnost i moja je odluka da se natječem još jednom je odluka motivirana mojim dosadašnjim iskustvom, viđenjem onoga što se događa u Hrvatskoj, potrebe da se da se Hrvatska zaštiti od Plenkovićevog nasrtaja na sve institucije, ali i na sve opstrukcije Ustava, izbjegavanja sastajanja ustavnih tijela u koordinaciji vanjske politike i nacionalne sigurnosti, zadnji put je to bilo krajem 2021. godine. Zahvaljujem onima koji su me podržali do sada, prije svega SDP-u. To je stranka koja mi je, naravno, vrijednosno i u svakom drugom pogledu najbliža. Tu su i neki drugi, HSS, Reformisti. Bude li ih još bit će dobrodošli.

Pribojavate li se protukandidata iz HDZ-a? Ako vam recimo, suprotstave Miru Gavrana?

Pa sami ste sad rekli da je u HDZ-u? Je li to lapsus ili što, ali oni tvrde da nije. A u biti je.

On je rekao da zasad i nije kandidat, ali spekulira se o tome.

Prije svega neću uopće radit besplatno niti bilo kakvu propagandu onima koji su kandidati ili koji su prikriveni kandidati.

Dakle, svejedno vam je tko je s druge strane?

Znate šta, malo je osorno reći baš je svejedno i sve je to sitnež. Nije. Ali na nekoj razini je u biti svejedno. Dakle, ja znam tko sam, što sam. Imam iskustvo. Imam znanje koje nema nitko, ni jedno ni drugo i to je vrlo važno. Ali to ne mora biti presudno. Na kraju će pobijediti onaj koji bude imao najviše glasova.

