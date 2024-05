U zagrebačkom naselju Maksimir zmija se zavukla u jedan podrum. Točnije, naš sugovornik našao ju je kako sjedi na bačvi vina.

"Bila je dugačka negdje oko 70 centimetara. I stoji gore na bačvi. Ja gledam je l' to zmija, malo bolje pogledam i je zmija", opisuje nam gospodin Imbra Koceban nevjerojatan slučaj.

Zajedno s obitelji odmah je pozvao policiju, ali i Sklonište za nezbrinute životinje iz Dumovca iz kojeg su odmah poručili kako će hvatači izaći na teren, a za to vrijeme umirili sve ukućane poručivši da ne paničare i da nije riječ o otrovnici.

Imbra nam je ovako opisao tu situaciju: "Dečko je došao, otišao je unutra i to bez rukavica, nije ju odmah našao. Ja čekam tu vani, zašto ga nema tako dugo. Idem ja pogledati i evo njega nosi ju golim rukama i stavio ju je u torbu svoju".

Hvatači iz Dumovca zmiju su pustili u prirodu, daleko od kuća…

Riječ je o bjelici, bezopasnoj, ali strogo zaštićenoj vrsti koja se hrani glodavcima i pticama. Može narasti do jednog i pol metra, a zbog sličnosti s bjelouškom ljudi ih mijenjaju.

Kakva je to vrsta zmija najbolje zna Neven Vrbanić koji ih uzgaja na stotine. U terarijima ima mnogo otrovnih od poskoka, pitona, crne i zelene mambe do ove - koja je najotrovnija na svijetu.

Za bjelicu poručuje, možete biti bez straha.

"To je jedna neotrovna hrvatska zmija, dosta je velika, dosta se zna postavljati. Hoće ugrist recimo da ju idete primat, ima dosta neotrovnih zmija koje da idete hvatati u prirodi vas neće ugrist - bjelica baš voli ugrist i dosta je temperamentna", poručuje Vrbanić.

Po Zagrebu bjelica ima jako puno, najviše tamo gdje ima parka ili šume. Dosta i u samom centru, ali ne treba biti u strahu jer zmije se boje ljudi i nije im u interesu živjeti s njima. Zanimalo nas je kakve posljedice mogu biti nakon ugriza.

"Ništa to kao da vas netko s iglicom pikne, ima male zubiće, puno zubića, ali nije to ništa, nisu otrovne, a nije ni taj ugriz tako strašan" umiruje Vrbanić.

Gospodin Imbra ipak spava zatvorenih prozora. Ako dođe napravio je patent za hvatanje zmija bez da ju usmrti.

U travnju i svibnju zmije su najaktivnije. Prošle godine Dumovec je u tom periodu imao osam intervencija, a godinu ranije 15. Ako naiđete na zmiju, najbolje nastaviti svojim putem jer u slučaju uznemiravanja ili hvatanja, može doći do ugriza.