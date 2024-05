Tko će sutra voziti autobuse u Zagrebu? Vozača nema jer mladi taj posao uglavnom ne žele. Pa se Uprava okrenula umirovljenicima.

Gospodin Marijan ima 60 godina, a posljednje 34 radi kao vozač u ZET-u. "Zdravlje me služi, ali je sve teže i teže raditi zbog gustoće prometa, a i nažalost ovi ljudi koji su došli iz vana. Za njih ova naša kultura u prometu očito za većinu ne postoji", rekao je vozač Marijan Jurak. Zato postoje problemi u ZET-u. Kroničan je manjak vozača. Nedostaje ih čak 150. Rješenje vide u zapošljavanju umirovljenika.

"Nije precizirana gornja dobna granica s obzirom da je bila nepoznanica kakva je situacija na tržištu rada. Vjerujemo kako su te mjere pravovremene i opravdane kako bi se premostile poteškoće i usluga realizirala u predviđenom obimu", rekao je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a. Radnici ZET-a, prije nego što navrše 65 godina, trebaju podnijeti zahtjev za produljenje radnog odnosa. Ostali moraju imati školu za vozače, vozačku dozvolu D kategorije i biti zdravstveno sposobni.

"Ja čak i ne znam hoću li raditi do 65 godina. A kolege koji će predati taj zahtjev sigurno neće predati zato jer im se da vozikati, da im je lijepo raditi nego su prisiljeni s veličinom penzije koju im država omogućava. Tužno, žalosno, da ne bi rekao i sramotno", rekao je vozač Marijan. Odabrani umirovljenici radit će 20 sati na tjedan i uz to nastaviti primati mirovinu. "Neće biti dobro. Treba dati mladima da rade, ima mladih, hoće da rade samo ih treba bolje platiti", rekao je Rade iz Zagreba.

Godine donose iskustvo, no pita li se neke građane, dobna granica za vozače, zbog sigurnosti na cestama, itekako je potrebna. "Mislim da je 80 godina malo previše za vozača autobusa", rekla je Emira. Za gospodina Nedjeljka godine presudne nisu. I sa 70 radi kao vozač, ali za privatnu građevinsku tvrtku. "Ako se čovjek osjeća sposobno, ljekarske preglede obavio, neka radimo jer to su nam vlasti dozvolile tj natjerale da radimo", rekao je Nedjeljko Banjac. S nedostatkom vozača bore se gradski prijevoznici u Splitu i Rijeci. Plaće vozača u ZET-u su od 1100 do 1400 eura. Premalo - pita li se zaposlenike.

"Napravi konkurentu plaću u svim gradovima Hrvatske, gdje investira gradski prijevoz, prema gradskim prijevozima u Europi, ljudi će sigurno ostati", rekao je Marijan. Do tada, pitanje je mogu li i u kojoj mjeri umirovljenici spasiti gradski autobusni prijevoz - u Zagrebu.

