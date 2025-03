Žele li Hrvati europsku vojsku u Ukrajini i podržavaju li Trumpa? Neki rezultati će vas iznenaditi

Kako Hrvatska treba doprinijeti miru u Ukrajini, je li kraj NATO saveza i podržavaju li Hrvati politiku Donalda Trumpa prema ratu - doznajemo u ekskluzivnom istraživanju Promocije plus za RTL.

Treba li Europska vojska u Ukrajinu?

Mnogi bi to željeli, Europa se naoružava, napuknuti su stoljetni savezi, budućnost postaje sve neizvjesnija i to više nije floskula. Ponovno se reciklira ideja o Europskoj vojsci – dok traje Američko odmicanje od Europe. Većina hrvatskih ispitanika protiv je slanja Europske vojske u Ukrajinu, a time i hrvatskih vojnika, za očuvanje mira gotovo - polovina.

Foto: RTL Danas

Europa počinje masovno ulagati u obranu. No, ipak NATO je i dalje glavni pružatelj sigurnosti u Europi i u savez od početka rata želi Volodimir Zelenski. Treba li mu udovoljiti i kako – ispitanici kažu većinom DA i većinom bezuvjetno, dok se kao uvjeti navode potpisivanje mirovnog uz određene uvjete – potpisivanje mirovnog sporazuma, u manjoj mjeri pet godina nakon završetka rata. Da nije mjesto Ukrajini u NATO-u smatra petina ispitanika.

Foto: RTL Danas

Da je savez za mir osnovan prije 75 godina uzdrman svima je jasno, no koja je budućnost NATO-a i može li preživjeti bez SAD-a? Iako trećina ispitanika smatra da će se NATO raspasti, gotovo polovina vjeruje u budućnost saveza, uz pojačana izdvajanja za obranu.

Foto: RTL Danas

Trumpova politika prema Ukrajini, i posebno Zelenskom

Iako Trump i danas šalje poruku da mu je cilj okončati rat u Ukrajini što prije, te da sve strane moraju osigurati održivi mir - Hrvati mu ne vjeruju. Njegovu politiku ne podržava oko dvije trećine ispitanika, a pristaša među ispitanicima ima desetak posto.

Foto: RTL Danas

Jednako tako – upitani treba li Ukrajina pristati na sve uvjete, uključujući gubitak 20 posto teritorija i neulazak u NATO u cilju završetka rata – odgovor ispitanika je jasan NE. Četvrtina ipak smatra da bi sve trebali pristati na sve pod cijenu mira, ostali nemaju mišljenje.

Foto: RTL Danas

Koji će ishod trogodišnjeg rata uistinu biti – rijetki su spremni predviđati, a trenutak koji je poljuljao nade cijelog svijeta bio je susret u Bijeloj kući bez presedana. Predstava pred kamerama u Bijeloj kući i svađa nakon koje naprasno odlazi Zelenski – većina okršaj vidi kao sramotu za Trumpa, dok oko 18 posto smatra da su diplomatske svađe ponekad i potrebne, ali bez kamera. Desetak posto – smatra da je Zelenski dobio što je zaslužio.

Foto: RTL Danas

Novom susretu mogli bi svjedočiti već sljedeći tjedan – ukrajinski predsjednik odlazi na novu rundu pregovora u Saudijsku Arabiju, a svoj je dolazak najavio i Trump, ali ne i potvrdio mogućnost susreta. Ideja je da se stvori okvir mirovnog sporazuma i početno primirje – Zelenski ponavlja i danas – ne pod svaku cijenu!

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija Plus na uzorku od 1300 ispitanika, (stratificiran po županijama i veličini naselja uz kontrolu socio-demografskih obilježja i to po spolu, dobi, obrazovanju i radnom statusu - 420 naselja iz svih županija) od 4. do 6. ožujka 2025. Standardna greška uzorka je +/- 2,7 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

