Orkansko jugo i dalje puše na srednjem dalmatinskom potezu. Negdje oko 110 kilometara su izmjereni najjači udari upravo u gradu Splitu. To je danas tijekom cijelog dana stvaralo probleme u pomorskom prometu, pa su tako u prekidu bile sve katamaranske linije, ali dobar dio trajektnih linija.

Trajekt iz Starog grada u 17 sati i 30 minuta uspio se probiti do Splita. No, isto tako nova informacija kaže da je obustavljena i trajektna linija prema otoku Šolti. Vatrogasci su imali dosta posla na splitskim ulicama, a kako je to izgledalo, objasnio je njihov zapovjednik iz prve ruke.

Tonči Mikuličić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe razgovarao je s reporterom Radom Županovićem.

"Dan je prošao s nekoliko intervencija, kao i svako nevrijeme. Što se tiče našeg posla, imali smo rušenje stabala, ograde su padale na gradilištima na par mjesta. Nismo imali problema u smislu da je netko stradao, da ima nekih većih materijalnih šteta. Uglavnom je dobro prošlo", rekao je Mikulčić.

Druga smjena je došla u 19 sati i očekuje se jačanje ovog juga, ali jednako tako u noći nas očekuju obilne oborine. Posebno upozorenje izdala je i Civilna zaštita.

"Naše ljudstvo i naša oprema je spremna u svakom trenu za sve vrste intervencija. Ono što se može očekivati tokom noći da će biti obilne padaline, znači da možemo očekivati da će biti ispumpavanja prodora vode u stambene prostore i slično. Mi smo na to spremni, ali ukoliko obim intervencija bude veći, ova smjena koja sad odlazi je spremna vratiti se. Mi smo sad smjena u pripravnosti", poručio je zapovjednik.

Meteorološka prognoza kaže kako nas u noći do jutarnjih sati očekuju veće količine oborina. Možda uz to što se i vatrogasci spremaju za tu možda uzbudljivu noć, vjerujem da bi trebali naši sugrađani biti na oprezu, Barem tako, upozoravaju iz civilne zaštite.