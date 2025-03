Hoće li vam susjedi u zgradi 'zapapriti'? Zbog novog zakona prijete kazne i do 10.000 eura

Novi zakon zavrtio je mnoge probleme, a s klimama je situacija zakuhala! U jednoj riječkoj zgradi, predstavnica stanara Slavka Mršić ima dobar odnos sa svima, ali jedna susjeda uz postojeću klimu želi još jednu.

"Na trećem katu ona ima unutra u balkonu, ali ima sa zadnje, zapadne strane sobu i ona bi za dijete stavila klimu. Ta vanjska jedinica, ne znam može li se staviti. Može se i ona staviti na zid kao i ove što su se stavile, ali moraš van stavit cijev da bi ona virila dolje, ne znam koliko bi se to smjelo raditi", ističe.

Kaže, neka odluči netko stručan. Slične situacije posvađale su na desetke riječkih vlasnika stanova i njihovih predstavnika.

"Posljedica stupanja na snagu ovog zakona je sada evidentna po pitanju predstavnika suvlasnika gdje je sve više i više ih odstupa sa svojih funkcija. Nedavno sam bio u Zagrebu kada je kazano da je u Osijeku neki red veličine od 400 predstavnika već 200 odstupilo sa svojih funkcija", upozorava zamjenik predsjednika Hrvatske udruge stanara Milan Jokić.

Pojava je masovna i u Rijeci. Prema nekim procjenama najmanje je stotinu onih koji su podnijeli ostavku. Zakonodavac je propisao pravila, građani kažu često neprovediva, a zatim kontrolu spustio na komunalne redare ili susjede špijune.

"Ne bih nikad prijavila, radije bih njemu rekla ako nešto ne štima, prijava ni govora", rezolutna je Klaudia Iskra iz Rijeke.

Paprene kazne

S njom se slaže i Vesna Hadžić koja također ne bi prijavila svoje susjede. "Svatko odgovara za sebe. Ako dođe komunalni, osoba će odgovarati za sebe", ističe. Ipak, ne misle svi tako pa 16 riječkih komunalnih redara ima posla.

"Od početka godine bilo je 30-ak prijava građana, od tih svih prijava na koje su izašli komunalni redari samo u jednom slučaju se dogodilo da je klima bila postavljena nakon 1. siječnja 2025. i na ulično pročelje gdje ne bi smjela biti", otkriva voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo Grada Rijeke Alen Razum.

Komunalci su tom vlasniku izdali mjeru upozorenja i naložili hitno uklanjanje, pa kazna nije naplaćena. Inače su paprene, za vlasnika stana do pet i pol tisuća eura, za izvođača radova do 10 tisuća. U riječkoj tvrtki za prodaju i montažu klima uređaja kažu kako je na terenu more problema na koje zakonodavac nije mislio.

"Može ići toliko daleko da recimo uređaj koji je u jamstvu, koji je star svega nekoliko mjeseci ne smije biti skinut zbog popravka, ne smije se vratit na to isto mjesto. Dosta brutalno, apsolutno nelogično, trebala je biti dopuštena neka faza prilagodbe pogotovo za takve situacije", smatra komercijalist tvrtke za prodaju i montažu klima u Rijeci Robert Vranić.

Papir trpi svašta, a napisana slova novog zakona na nekim su zgradama neprovediva.