Pomama za klimama u Hrvatskoj: Zašto je usred zime teško doći do majstora?

Uoči novog zakona - nove klime na pročeljima. Kod montera gužve usred zime, kao usred ljeta.

Vlasnik tvrtke za servis i prodaju rashladnih uređaja Ivan Vranek kaže da posla ima neočekivano jako puno. "Ova godina je popunjena. Ima i puno stranki koje imaju starije uređaje, ali su se odlučili staviti nove uređaje da si osiguraju što duži rad", kaže Vranek.

Posljednjih mjeseci kupuju se skuplji i kvalitetniji uređaji, jer prema novom Zakonu u slučaju kvara morat ćete ukloniti postojeću klimu, odnosno ako je popravljate na pročelju morate je i skinuti.

Monteri zatrpani poslom

Predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Zagreba Zdenko Vladanović kaže da su svakom slučaju dobili tu informaciju da se broj zahtjeva i intervencija ovih koji postavljaju klimu povećao pet puta.

Monteri su zatrpani poslom, a državni i gradski ured upitima zbunjenih građana.

Državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva Željko Ulhir kaže da građani očekuju pozitivna mišljenja oko toga da smiju do stupanja na snagu raditi te nedopuštene radnje. Međutim, to je do sada bilo zabranjeno, samo nije bilo naglašeno. "Pitaju ako su nešto uplatili da li mogu u siječnju montirati? A ne mogu, nažalost ne mogu", kaže Ulhir.

Što nosi siječanj ni samim monterima i serviserima klima uređaja nije jasno.

"Imamo dogovorenih nekih poslova u prvom mjesecu, a to nisu pročelja. Što će biti s pročeljima ne znamo, nećemo ići u taj rizik gdje to smijemo stavljati, a gdje ne - to je sve onako nerazriješeno. Jer neke zgrade imaju ulaz s jedne strane, stanovi gledaju na drugu stranu, ne znamo ni sami", kaže Vranek.

Red će uvoditi komunalni redari

U Ministarstvu objašnjavaju da se klime ne smiju stavljati na pročelja koja gledaju na ulice i trgove, a kazne će u protivnom dobiti svi - naručitelji radova, izvođači i proizvođači. Red će uvoditi - komunalni redari.

"Mi smo to propisali zato što komunalni redari razumiju temu, oni su zaduženi na razini lokalnoj da brinu o izgledu grada pa onda i i izgledu zgrada. Sav prihod idu u proračun jedinica lokalne samouprave", kaže državni tajnik Ulhir.

Kazne do pet i pol tisuća eura za naručitelje radova, a za izvođača radova i do 10 tisuća. Očekuje se da će kršenje zakona prijavljivati i susjedi i predstavnici suvlasnika.

Predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Zagreba Zdenko Vladanović kaže da će biti nesuglasica i svađa. "Svako pravilo pa tako i ovdje uvodi nesporazume", kaže Vladanović.

Vrijeme curi. Novi zakon će za dva tjedna visoko podići ljestvicu dobrosusjedskih odnosa.