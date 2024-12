Ljubitelje plave ribe brine ono što slijedi nakon Badnjaka: Prodavačima će promet pasti za 40 posto

Na riječkoj ribarnici kilo srdela tri eura! S malo blitve i krumpira, to je ručak za četvero. Par Šebelj iz Rijeke kaže, što ne pojedu danas, stavit će u škrinju zbog lovostaja.

"Pa nije skupo! Spremim je u duboko i onda ih upotrebljavam, ali prije ih očistim, ali ne perem ih", kaže Gojna Šebelj iz Rijeke.

"Ako hoćete uštedjeti u ovoj državi dođite na ribarnicu, naći ćete za sitne pare dobar ručak!", kaže Sonja Jurić, prodavačica u riječkoj ribarnici.

Srdela je kroz jutro tri, inćuni koji se puno lakše čiste - četiri eura!

"Inćun je uvijek skuplji, uvijek je bio skuplji jer je traženiji s time da sad prije lovostaja ga je i puno manje ili ga se lovi jako malo ili nikako!", kaže Melinda Glad, prodavačica na riječkoj ribarnici.

Uskoro počinje lovostaj

Za vikend je u najavi loše vrijeme pa je upitan izlazak ribara na more, a time i plave ribe početkom idućega tjedna. A onda, na Badnjak počinje lovostaj koji traje do 16. veljače. Prodavačice kažu, tad će puni mjesec pa je neće biti bar do 20.-tog veljače!

Danka Lukić iz Rijeke kaže da je jede najmanje dva puta tjedno, a možda i više, tako da će faliti. Prodavači znaju što ih čeka!

"Lovostaj kada dođe uvijek je nekako ribarnica malo pustija! Promet padne za sigurnih 40 posto, ali to je uvijek tako normalno poslije blagdana", kaže prodavačica na riječkoj ribarnici Irena Hodžić.

"Moja poslovna želja je da mladi ljudi počnu jesti više ribe i plave i bijele!", kaže prodavačica na riječkoj ribarnici Višnja Paro.

'Ovo je prima ribarnica'

Željka je obišla cijeli svijet pa se doselila u Rijeku.

"Po mom mišljenju, ovo je druga najbolja na svijetu!", kaže Željka. Na pitanje koja je bolja, kaže Barcelona. "Ali riječka ribarnica, za ovu regiju cijelu, ovo je prima ribarnica!", kaže Željka Mudrovčić iz Rijeke.

Tko dođe pred kraj radnog vremena za kilo srdela mora izdvojiti samo dva eura!

"Mi smo iz Zagreba i kod nas su uvijek najmanje 5 eura, evo zaista i mi smo iznenađeni ovom cijenom. Vidjeli smo negdje i po 3, al 2! Čak i inćuni su po 3 eura, kod nas su 6 u Zagrebu!", kaže Ivanka Marinac iz Zagreba.

Još malo pa nestalo! Sitna plava ima velike prednosti! Zato u njoj treba uživati idućih dana jer će se, kad počne lovostaj, na svježu čekati dva mjeseca!