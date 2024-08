U Zagreb stiže nogometna elita, a Dinamo se crveni zbog maksimirskog rugla: 'Sramota'

Modri su izborili Ligu prvaka, a u fokusu je ponovno stadion Dinama. U Zagreb stižu europski nogometni velikani, a dočekuje ih maksimirsko ruglo - jedan od najružnijih stadiona Europe.

"Sramota je da Dinamo igra na ovakvom stadionu, ne znam kako će se osjećati veliki klubovi kad dođu ovdje", rekao je nakon ždrijeba predsjednik Dinama, Velimir Zajec.

Priliku zaigrati na zapuštenom Maksimiru, koji se inače nalazi na neslavnoj listi najružnijih stadiona u Europi, dobila su četiri europska velikana - Borussija Dortmund, Monaco, Milan i Celtic. Šef hrvatskog prvaka je i prije samog plasmana na društvenim mrežama dao do znanja da se ni on ni navijači zbog tona sivog betona više ne žele crvenjeti. "Ma sramota velika, tolike godine govore napravit ćemo i opet ništa, Dinamo je to kao klub zaslužio", govori Marijan iz Zagreba. "Ma jako ružno, ružno za nas, za grad, za državu i Zagreb kao metropolu", smatra Nevenka.

A na gubitku su svi. Patiti bi mogla zarada od prodaje ulaznica. Istočna tribina već je duže zatvorena pa Maksimir sada prima tek oko 24 tisuće navijača, što je gotovo tri puta manje nego, primjerice, u Dortmundu. U slučaju ružnog vremena moglo bi ih biti i manje jer nijedna tribina nije natkrivena.

Bivši igrač Dinama, ali i Monaca, Jerko Leko, priznaje da se nadao obrnutom scenariju: "Znaju oni upoznati su sa stadionom, ja sam im samo rekao da se nije puno promijenilo. Stadion u Monacu je u centru grada, tako je sklopljen, ni ne vidite da je stadion. Nije tako moderan kao ovi kasnije izgrađeni, ali je preuređen. Ima krunu s jedne strane i žao mi je što Dinamovi navijači neće tamo gostovati”.

UEFA je Dinamu ipak progledala kroz prste, a nakon dogovora Crkve, Grada i Vlade oko zemljišta za novi stadion zatišje - iz kluba kažu - namjerno. "Postoji kvalitetan i jasan dijalog. Meni je drago da kako informacije o transferima, novim predsjednicima izlaze van, da sad ne izlaze nikakve informacije jer to pokazuje koliko smo sve troje aktera ozbiljni", kaže Sanjin Španović, predstojnik Ureda predsjednika Dinama.

Ono što se zna jest da bez rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj nema ni novog na Maksimiru. Radovi su trebali početi još prošle godine, ali zbog navodnih sporova oko natječaja sve je stalo. Novi početak radova najavljen je za siječanj. "Tako da se na njemu mogu igrati međunarodne utakmice što klupske poput Dinama što reprezentacije. Dok i kada taj stadion završimo će se moć srušiti i graditi novi na Maksimiru, a rok je do 2028.", potvrdio je u utorak gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

