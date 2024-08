Zajec upozorio na veliki Dinamov problem: 'Ne znam dokle će UEFA to dopuštati'

Nogometaši zagrebačkog Dinama u novom će formatu Lige prvaka ove jeseni igrati protiv Bayerna iz Muenchena, Borussije iz Dortmunda, Arsenala, Milana, Celtica, Salzburga, Monaca i Slovana iz Bratislave, odlučeno je ždrijebom u Monte Carlu u četvrtak.

Dinamo će u Zagrebu ugostiti Borussiju, Milan, Celtic i Monaco dok će u goste Bayernu, Arsenalu, Salzburgu i Slovanu.

Točan raspored odigravanja utakmica bit će poznat tek u subotu.

Ždrijeb je prokomentirao predsjednik Dinama Velimir Zajec:

"Dobili smo jake suparnike, one koje u dobrom stanju možemo pobijediti tako da se nadam da ćemo osvojiti poneki bod. A možda i prođemo. Vidjeli smo kako je komplicirano izvlačenje na ždrijebu u ovom novom modernom sustavu. Naša je momčad dobro posložena, pokazali smo to i u doigravanju protiv jakog suparnika, Qarabag je sjajna momčad. Naša snaga je kompaktnost, momčadski duh i publika koja je izvanredna i koja stoji iza nas. No, problem je stadion. Mislim da je Dinamova sramota da igra na ovakvom stadionu, ne znam kako će se svi ovi suparnici osjećati kad budu igrali ovdje. Ne znam dokle će UEFA to dopuštati, to bi trebalo pitati naše političare na razini države i grada. Nadam se da će netko konačno to presjeći i reći ‘dosta je toga, idemo izgraditi stadion za Dinamo i reprezentaciju’. Naša reprezentacija i Dinamo ambasadori su našeg nogometa i zaslužujemo bolji i ljepši stadion", rekao je Zajec.

