Jakirović zadovoljan ždrijebom: Otkrio protiv kojih momčadi će Dinamo tražiti šansu

Dinamo će u novom formatu Lige prvaka ove jeseni igrati protiv Bayerna iz Munchena, Borussije iz Dortmunda, Arsenala, Milana, Celtica, Salzburga, Monaca i Slovana iz Bratislave, odlučeno je ždrijebom u Monte Carlu u četvrtak.

Plavi će u Zagrebu ugostiti Borussiju, Milan, Celtic i Monaco dok će u goste Bayernu, Arsenalu, Salzburgu i Slovanu. Točan raspored odigravanja utakmica bit će poznat tek u subotu.

Ždrijeb se pratio i u Maksimiru gdje je prve dojmove nakon njega podijelio trener Sergej Jakirović.

"Zadovoljan sam sa ždrijebom jer jer ovo Liga prvaka. Kad Cristiano Ronaldo kaže da se naježi kad čuje himnu, to znači da je to vrh natjecanje. Ne mogu reći da sam nekog lakšeg želio jer su to sve vrhunske ekipe. Sa svima ćemo se potući, da vidim gdje smo na tom nivou, a ima i ekipa s kojima smatram da možemo igrati i da će biti 50-50. Pa da vidimo koliko bodova možemo uzeti", započep je Jakir pa otkrio gdje vidi šansu.

"Salzburg, Celtic, Slovan, možda i Monaco. Ne mogu sad iz glave reći, kad ćemo skautirati ćemo biti pametniji, ali smatram da se s tim ekipama može igrati."

"Četiri utakmice vani, četiri doma, sigurno da će nam trebati malo vremena da se naviknemo na novi format. Mi nemamo što kalkulirati. Sigurno je da smo prezimili u Europi, eto, Božić je u Europi. Trebamo uživati, a fokus je samo na prvenstvu. Moramo obraniti naslov jer postoji mogućnost da sljedeće sezone direktno igramo Ligu prvaka. Vjerujem u svoju momčad i vjerujem da ćemo i jakima otežati malo posao."

"Znam koliko imam igrača, dobro treniramo i moram im iskazati povjerenje. Znam da nekad neće sve klapati, trebat će nam svaki igrač, osobito ako bude nekih ozljeda."

