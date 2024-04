OGROMAN USPJEH / Zagrebački FER postavio solarne elektrane. 1400 panela zadovoljit će polovinu energetskih potreba fakulteta

'Mi time štedimo na računu za električnu energiju, računamo da je to na 150- 200 tisuća eura na godišnjoj razini. Štedimo na energiji, na snazi, a to nije jedini benefit, uz to emitiramo 180 tona CO2 manje u atmosferu svake godine", rekao je Tomislav Capuder