Novi prosvjed pred Ministarstvom obrazovanja! Stipić: 'Želimo da Vlada radi svoj posao...'

U petak će se pred zgradom Ministarstva obrazovanja održati - prosvjed. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja, te školski sindikat Preporod organiziraju prosvjed upozorenja jer Vlada ne odgovara na njihove pozive da počnu pregovore o granskim kolektivnim ugovorima.

U RTL-u Danas razgovarali smo s Željkom Stipićem, predsjednikom Sindikata Preporod.

Kako će izgledati prosvjed u petak?

Na našem prosvjedu u petak okupit će se povjerenici i svih podružnica, jednog i drugog sindikata. Napunit ćemo platou na Markovom trgu. Biti ćemo i jasni i glasni i čuti će nas oni koji nas trebaju čuti.

Koji su vaši zahtjevi?

Želimo primorati Vladu da rade onaj posao koji jest njihov posao. Kolektivno pregovaranje je zajednički posao. Mi ne može taj posao obaviti sami. Naši članovi puno očekuju od kolektivnih pregovora jer možemo unaprijedi postojeća materijalna prava i možemo ugovoriti nova materijalna prava. Dok nema pregovara sve to stoji. Nas stišće članstvo, a naša je uloga stiskati one koji mogu sjesti s nama na pregovarački stol i ja se nadam u jednom dosta žurnom roku ispregovarati nove granske kolektivne ugovore.

Ta adresa ja jedna jedina - Ministarstvo obrazovanja. Jeste li s njima u kontaktu, konkretno s ministrom Fuchsom?

Nismo sada u kontaktu, ali to nije ni važno. Zna se koji je put komunikacije socijalnih partnera. Oni nama trebaju poslati poziv. Ukoliko taj poziv stigne do petka, odustat ćemo od našeg prosvjeda. Ukoliko ne stigne mi spremamo prosvjed u znatno većem formatu. Ova dva sindikata su u stanju su to napraviti.

