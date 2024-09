CIJENA LJEPOTE / Za par stotina eura nude ilegalne materijale u Hrvatskoj. Evo koliko su opasni estetski zahvati

Što je ideal ljepote i kako do njega? Na društvenim mrežama sve izgleda savršeno, a mnogi za estetske zahvate dižu i kredite. No buja i ilegalno tržište u kojem se za par stotina eura nude materijali koji u Hrvatskoj nemaju dozvolu. Koliko je to opasno i jesu li estetski zahvati postali dio osobne higijene? Dosje Petre Mlačić Vučemilović- Jurić