Stravični prizori Bošnjaka nakon oluje su prošlost. Većina krovišta je popravljena, no posao još nije završen. Zvuk čekića na krovištima mnogo znače žiteljima Bošnjaka koji na krov ne mogu.

"Nemam nikoga, stara sam. Ne mogu im zahvaliti dovoljno, Bogu i njima", govori nam Lucija Vincetić čiji je krov također stradao.

Među volonterima je i Vukovarac Josip koji nije mogao samo sjediti i gledati što se događa. "Na televiziji sam vidio da su rekli da je jedan mladić pao s krova. S obzirom na to da mi je struka građevina i da imam u tome iskustva, odlučila sam da na jedan način dam svoj doprinos, da dođem i pomognem ljudima u nevolji", ističe.

Od majstora do prijatelja

Čovjek na čijem krovu Josip radi, kaže da je dobio više od majstora.

"Dobio sam jednog prijatelja. Josip stvarno zna i tjera nas naprijed. Idemo k cilju i konačnom završetku objekta", ističe stanovnik Bošnjaka Stanko Šarčević.

Josip je na krovovima od jutra do mraka, u Bošnjacima i spava i uskoro će, kaže, biti obnovljeni kao i njegov Vukovar. "Vukovar je jako puno stradao, svi ljudi dobre volje su pokazali otvoreno srce, pružili ruke, isto tako pomogli nama. Red je malo da i Vukovarci sada pomognu i drugima", dodaje.

Mještanima već danima pomažu i pripadnici Hrvatske vojske.

"Odvezeno je 850 kamiona šute, to je 8 tisuća 600-700 kubika šute. Svakodnevno je ovdej 90 do 100 ljudi. Vidjet ćemo do kada ćemo ostati. Dok nas žitelji Bošnjaka trebaju“, poručuje bojnik Đuro Đaković, pripadnik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

'Dobio sam deset kila, dobro me paze'

Svi se nadaju kako će posao pokrivanja krovova završiti što prije. "Sa svim dobrovoljcima da još ovaj tjedan stegnemo još gasa, malo dodamo adrenalina, da završimo i ove sve objekte", kaže načelnik Općine Bošnjaci Andrija Juzbašić.

Gdje se kuće ne mogu obnoviti, do izgradnje novih bit će stambeni kontejneri kojih je do sada stiglo sedam.

"Poslužit će onim obiteljima čiji su objekti najviše stradali u nevremenu. Danas očekujemo dolazak još četiri stambena kontejnera", najavljuje voditelj Službe Civilne zaštite Vukovar Stjepan Dragnaić.

Josip pak poručuje svojoj supruzi da uskoro dolazi kući i da se ne iznenadi kada ga bude vidjela. "Nadam se da se neće ljutiti, ali jedno deset kilograma sam dobio. Jako su dobri i paze na mene", priznaje Vukovarac dobrog srca.

Jer velika srca u nesreći se uvijek pokažu, prepoznaju i povežu, a Hrvatska je još jednom pokazala da ih ima.