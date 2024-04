Vesni Vučemilović prijeti izbacivanje iz stranke Hrvatskih suverenista nakon njenog istupa na Facebooku, a novi krug pregovora HDZ-a i Domovinskog pokreta kreće sutra. S Markovog trga uživo se u RTL Danas javila Dajana Šošić.

"Večeras je premijer ovdje u Vladi okupio svoje najuže suradnike. Razgovara se o tekućim stvarima, ali i brusi pregovaračka strategija za sutra. DP se ujutro najprije sastaje sa SDP-om, a s obzirom da je premijer u Bruxellesu, s HDZ-om u Banskim dvorima, njihovim pregovaračkim timom, trebali bi se sastati u poslijepodnevnim satima. Također, sutra Domovinski pokret očekuje i sjednica Predsjedništva te stranke. Dakle, užurban dan. Što se tiče današnjeg dana, svi su bili prilično škrti s informacijama. Iz DP-a tek su poručili kako ih očekuju teški pregovori, ali da i dalje stoje pri svom stajalištu da neće sa SDSS-om. Vidjeli smo, manjine su zbile redove, uz njih su stali i HNS i HSLS što dodatno komplicira cijelu ovu priču", istaknula je RTL-ova reporterka.

Na pitanje hoće li Vesna Vučemilović biti dio većine predvođene HDZ-om, ako pregovori budu uspješni, Šošić kaže da bi to mogao biti slučaj.

"To bi moglo biti upravo tako, što i nije neko iznenađenje s obzirom da je to opcija koja se ranije spominjala u medijima. Razgovarala sam danas s Vesnom Vučemilović, pred kamere nije htjela. U telefonskom razgovoru mi je poručila da je jučer na Predsjedništvu bila suzdržana. Na moje jasno pitanje planira li biti dio jedne takve većine predviđene HDZ-om nije dala jasan odgovor. Tek je rekla da je to sada na HDZ-u i DP-u da se dogovore. Ukoliko bi došlo do tog dogovora između HDZ-a i DP-a, s njenim glasom imali bi 75 ruku i do 76 bi im nedostajao jedan glas. Ranije se spekuliralo da bi to mogao biti upravo Dario Zurovec. Međutim, on je ranije rekao kako ne planira s HDZ-om. Danas sam ga kontaktirala, rekao je da ga nitko nije dodatno zvao, osim medija koji se htjeli provjeriti tu informaciju. Pregovori će zasigurno biti teški, no sutra bi sve trebalo biti puno jasnije", naglasila je Dajana Šošić.

