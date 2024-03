Nakon pobune zbog loše hrane u jednom zagrebačkom vrtiću, gdje roditelji i odgajateljica tvrde da je hrana sirova i nejestiva, provjerili smo kakva je situacija u riječkim vrtićima.

O tome je s predsjednicom udruge Sidro, Katarina Turković Gulin razgovarala reporterka RTL-a Danas Ida Balen.

Čuli ste se s roditeljima. Jeste li pokušali doći u kontakt s odgovornima i imali kakvih novih informacija?

"Jesmo, tijekom dana smo komunicirali s većim brojem roditelja čija djeca polaze program u spornom objektu. Komunicirali smo i s Gradom Zagrebom. Nema dvojbe da je to, što smo imali priliku vidjeti u medijima, tako. Fotografije ne lažu i to su činjenice. Ako je tako, onda je to nedopustivo i definitivno su nužne sankcije. I ranije smo imali slične stvari, ukazivali smo na njih. Imali smo problem i s međuljudskim odnosima i mobingom. Nažalost, sada je moralo doći do toga da bude ovako značajno glasno i moram reći da smo svi podbacili jer smo puno prije trebali rješavati ovu situaciju", kaže Turković Gulin.

Kako je moguće da, ako Grad Zagreb sufinancira, da se djeci servira takva hrana?

"Ovo je, očito, odgovornost isključivo pojedinca, onoga tko upravlja ustanovom. Mi s terena imamo provjerene informacije da nije u svim zagrebačkim vrtićima takva situacija. Imamo menije, prehranu koja izgleda vrlo dobro, vrlo kvalitetno, ali imamo i ovakve situacije gdje nedostaje hrane i gdje hrana ne izgleda kao hrana. To je nešto što ne bismo smjeli ponuditi djeci", tvrdi Turković Gulin.

Kakva je situacija u drugim vrtićima u Hrvatskoj i koliko često vam se javljaju roditelji, ali i odgojitelji?

"Često dobivamo informacije i od odgojitelja i od roditelja. Obraćaju nam se, ukazuju na nedostatak hrane, na neke promjene, Dakle, dobijete jedan jelovnik koji izgleda sjajno na papiru, a onda kasnije, kada se to zapravo servira djeci na stol, ne ispadne tako dobro. Dakle, stanje nije dobro u hrvatskim vrtićima širom zemlje. Ne možemo reći da je dobro, ali ne možemo reći niti da se ovakve pojave događaju baš u svim vrtićima u Hrvatskoj. Većina vrtića u Hrvatskoj ipak ima kvalitetniju prehranu. Na to se dosta pazi. Nikad nije dovoljno. Uvijek možemo bolje, ali sasvim sigurno problema ima", napominje Turković Gulin.

Što je vaš prijedlog kako poboljšati tu situaciju? Što se može učiniti?

"Jelovnike nam slažu pojedinci u vrtićima, na temelju toga što propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Osim činjenice da ulažemo vrlo malo sredstava u rani predškolski odgoj i obrazovanje, jedan mali dio toga odlazi u prehranu. Mislim da moramo to pojačati", kaže Turković Gulin.

Zagrebački slučaj nije izoliran. Međutim, po tom su se pitanju sada stvari počele rasplitati i očito će biti sankcija.

