Kirurzi ne odustaju, a sprema se i novi prosvjed podrške; Ravnatelj: ''To je potpuno novi zahtjev'

Nema kraja drami u čakovečkoj bolnici! Iako se očekivalo - ništa od povratka deset kirurga na posao. Protiv su političkog kadroviranja i od svojih zahtjeva ne odustaju, a sprema se i novi prosvjed podrške. Nova runda pregovora bez dogovora. Ravnatelj bolnice u Čakovcu tvrdi da je ispunio zahtjeve kirurga, a oni su nakon pauze stigli s novima.

"Oni traže da izmijenim sve voditeljske pozicije i postavim nekolicinu od njih. To je potpuno novi zahtjev o kojem do sada nismo komunicirali i kojim se ultimativno traže smjene kirurga koji su 10-ak dana požrtvovno radili, to nije fer ni prema njima", smatra ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren. Na to kaže nije mogao pristati. Deset kirurga koji su dali otkaz odgovaraju - nije riječ o novim zahtjevima, a od onoga što traže neće odustati.

"Oni su nama ponudili kozmetske efekte tih promjena. Neke smjene su nominalno napravljene, ali ništa se ne mijenja. Kolegama je dosta, neću ih imenovati, ali danas ili sutra će zapravo pasti prvi otkazi i to će ići sada, ali mi mišljenje nećemo promijeniti", kaže jedan od kirurga koji je dao otkaz Zvonimir Magaš.

Iako je pročelnik kirurške djelatnosti još jučer podnio ostavku te je smijenjen i s funkcije voditelja operacijskog bloka što je bio i njihov glavni uvjet da se vrate na posao, liječnici tvrde da i dalje dolazi do političkog kadroviranja.

"Većina podržava druge ljude, a ne te koji su odabrani. Ne možemo mi raditi, operirati u stresu i sve ostalo. Naši pacijenti će patiti. Zašto ne bi bilo normalno ako može biti, bilo je tako sve dok se ove smjene nisu napravile", kaže Magaš. Tražili su izmjenu pravilnika po kojem će djelatnici između sebe birati voditelje na što ravnatelj bolnice kaže da je i pristao. Zdravstvena skrb tvrdi nije ugrožena.

"Ovo je potpuno nova situacija, nisam mislio da će doći do ovakvog obrata. Probat ćemo, ako bude potrebe, pozvati kolege iz okolnih bolnica da nam uskoče pomoći s obzirom na to da se naši kirurzi i dalje ne žele vratiti na posao", kaže Hren. O svemu je obavijestio i ministricu zdravstva koja je jučer bila na sastanku s liječnicima. Građani su zabrinuti.

"Vrijeme je da se to sredi i da se politika makne iz bolnice jer zbog svega ispaštaju pacijenti", kaže Andrija Tekeli iz Murskog Središća. Vlado Kolar iz Čakovca kaže da sve radi normalno.

"Protiv sam miješanja politike u rad zdravstvene ustanove i podržavam kirurga", kaže Rade Korunić. Nakon spontanog okupljanja prošlog vikenda, novi prosvjed podrške najavljen je i za ovu subotu.

