ZAKUHTAVA SE U VLADI / Dabro odgovorio boji li se novih snimki: 'Nek izađe sve. Ja sam podigao političku moralnu ljestvicu'

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro, koji se nakon ostavke vratio u saborske klupe, postavio je uvjet za potporu vladajućoj koaliciji. Za RTL je otkrio da traži smjenu šefa Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića do petka, kojeg je šira javnost upoznala prošloga ljeta kada su se njegova kći i supruga našle usred afere Nakaze. 'Nek izađe što god treba, ja ću pred zakonom odgovarati. Podigao sam jednu političku moralnu ljestvicu, ako se čovjek ponaša neprimjereno, treba otići. Ja sam uvidio probleme unutar resora, branim interes protiv velikih lobija, nastavit ću to činiti podržavali me ili ne', rekao je Dabro kada je upitan o novim snimkama.