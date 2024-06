Vodostaji Dunava i Drave rastu, a vrhunac vodnog vala koji je Njemačku digao na noge prolazi istokom Hrvatske.

Vodostaj Dunava kod baranjskog mjesta Batina prešao je i 600 centimetara. Zeleni Otok, vikend oaza izvan branjenog područja – u vodi. Namještaj i stvari iz vikendica su na katovima i terasama, ali i u čamcima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je u čamcu što je, stvari su gore dignute – tu je na terasi sve gore, tako da nema problema", kaže Đura iz Zelenog Otoka.

Iskustva s poplavama imaju i u samom mjestu Batina, no otkako je izgrađen nasip, kažu – problema nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema, nema, imamo ovaj bent sada tu tako da nema, znalo je biti skroz dovde gore voda, pa nije bilo problema nikakvih", kaže Đuro iz Batine.

U Hrvatskim vodama prate vodostaje i razvoj situacije pa poručuju da problema ne bi trebalo ni biti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na ulaznom profilu Dunava u Batini imamo maksimalni vodostaj, on je negdje oko 600, to nije zabrinjavajuće, vodostaji koji su teži za braniti su preko 700 – to nećemo imati", kaže Željko Kovačević, rukovoditelj obrane od poplava sektora B Hrvatskih voda.

Raste vodostaj i rijeke Drave, kod Osijeka je izmjereno 338 centimetara. Gospođa Sandra nije zabrinuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato što je bilo već takvih situacija i to se povuklo, a i na trećem katu živim tako da – ja sam bez brige", kaže Sandra iz Osijeka.

Bez brige mogu biti i Osječani koji stanuju na nižim etažama, poručuju iz gradske uprave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne očekujemo ništa dramatično u Osijeku, očekujemo vodostaj otprilike oko 370 centimetara što znači da će vrlo vjerojatno evo i ovaj lukobran, ali isto tako i ona planska retencija na lijevoj obali Drave biti poplavljena", kaže Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka.

Grad Osijek, kažu neće biti ugrožen, no na oprezu će ipak biti sve službe za obranu od poplava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obzirom da je veliki pritisak i na bentove i na sav sustav koji ne da Dravi da se izlije, velik pritisak zbog same količine vode valja uvijek biti na oprezu", Kaže Mato Lukić, načelnik Stožera CZ Osječko-baranjske županije.

Pa na oprez pozivaju i građane kako bi vodni val koji svojim dolaskom ne izaziva zabrinutost i protekao bez ikakvih problema.