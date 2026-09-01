Stiže frontalni poremećaj: Evo gdje će biti kiše i pljuskova s grmljavinom

Rujan je tako započeo malo nestabilnije i vjetrovitije, ali već počeo rast tlaka i jačanje anticiklone. Novi frontalni poremećaj u srijedu tako će tek oslabljen okrznuti naše krajeve.

Još ujutro u sjevernijim predjelima mogući su lokalni pljuskovi, neki od njih u Slavoniji moguće izraženiji. Na moru tek rijetko koji neverin na sjevernom dijelu. No, već prijepodne kreće prestanak oborina i smanjenje naoblake, dok će na jugu sunčano i dalje prevladavati. Bit će i razmjerno vjetrovito, na kopnu umjeren, u početku još i jak sjeverni vjetar, a na Jadranu umjerena, pod Velebitom jaka, na udare i olujna bura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj razvedravanje. Bit će to dosta sunca, a vjetar će gotovo potpuno oslabjeti. Osjetno svježije, prekida se vrućina, bit će između 26 i 29 Celzija, no to je i dalje iznad prosjeka za početak rujna.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sve sunčanije, a sjeverni i sjeverozapadni vjetar će postupno slabjeti, najkasnije u Podunavlju. Temperatura osjetno niža, malo ispod 30, ali ponegdje će to još ostati vruće.

U Dalmaciji većinom sunčano, ali bit će tu opet dnevnog razvoja oblaka, uglavnom prema jugu i kojeg kraćeg pljuska u zaobalju. Bura će oslabjeti, a zapuhat će slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan maestral. Temperatura samo za nijansu niža, bit će između 32 i 35 Celzija.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, samo će u riječkom zaleđu, na sjeveru Istre uz granicu sa Slovenijom i u Gorskom kotaru biti oblaka dnevnog razvoja, oko gorja i kojeg pljuska. Bura slabi, ali temperatura uz more slična, između 30 i 33, dok će svježije biti u gorju.. od 25 do 29 stupnjeva.

Do kraja tjedna na kopnu i moru

Slijedi nam zatim na kopnu još jedno prolazno naoblačenje u srijedu, mjestimice s kišom, ponegdje u obliku lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Od četvrtka sve više sunca, kojeg od petka neće nedostajati. Jutra razmjerno svježa, a danju do kraja tjedna vruće. Osim subote, ne i odviše vruće, ali svakako iznadprosječno toplo.

I na Jadranu nastavak pravih ljetnih prilika na početku klimatološkoj jeseni. Tek pokoji pljusak moguć je na sjevernom dijelu u srijedu popodne. U radnom dijelu tjedna bit će i bure i tramontane, uglavnom ujutro i navečer ponegdje pojačane. Za vikend mirnije.