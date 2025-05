Radna akcija u osječkom Azilu: 'Sređujemo, dezinficiramo, da im bude sređeno'

I na praznik rada u osječkom Azilu se radilo. 180 pasa koji se tamo nalaze trebaju svakodnevnu skrb, a neradan dan volonteri su iskoristili za veliko čišćenje psećih kućica, staza za šetnje i naravno druženje sa psima.

Pozdravi pasa osvajaju srca u Azilu u kojem je proljetna radna akcija kako bi 180 stanara skloništa živjelo što ljepše.

"Sada sve sređujemo, dezinficiramo da im bude čistimo, da im bude sređeno i to je to, posla uvijek ima", kaže Maša Riznić, voditeljica skloništa za pse udruge Pobjede.

Najviše posla bilo je prije 17 godina kada je udruga Pobjede preuzela skrb o psima u Azilu.

"Nisu bili cijepljeni, nisu bili čipirani, blato do koljena i to je zapravo bilo ono što nas je natjeralo da se vraćamo evo svaki dan sve ove godine", kaže Ivana Crnoja, osnivačica udruge Pobjede.

Dobrodošli su svi koji žele i mogu pomoći. "Čak evo imamo i ekipu iz Županje koja je došla da pomogne našim kerovcima tako da zaista, zaista smo sretni", kaže Maša Riznić.

Navika srca

A to se vidi i po njima. "To nije ovih 150 stabala koje smo posadili, to nisu ove kućice koje su u raznim bojama, to je ta ljubav, svaki put kada idem ovamo na ovo mjesto, znači ja svaki puta osjetim iste leptiriće u stomaku", kaže Ivana Crnoja.

Volontiranje je, kažu, navika srca. "Jako je velik bio odaziv naših divnih i dragih sugrađanki i sugrađana koji su pomogli i koji su sudjelovali u ovoj radnoj akciji tako da je šetnica sada čista", kaže Maša Riznić.

Pa pozivaju sve koji mogu da dođu i povedu pse u šetnju. "Evo odvojiti makar sat vremena tjedno, doći ovdje odvesti nekoga u šetnju", kaže Ivana Crnoja.

Oni koji su došli i zaljubili se u pse, hvale i volontere i Azil koji, kažu zaslužuje naklon do poda. Ljubav je besplatna, no spašavanja života i liječenje koštaju mnogo pa psima u Azilu kumstvom s desetak eura mjesečno možete omogućiti bolji život.

"Ali ću zamoliti ljude i za udomljavanja, evo da zaista budu ljudi i da kada požele psa, kada zamisle nekog psa u glavi da dođu prvo ovamo i odaberu svog najboljeg prijatelja", kaže Ivana Crnoja.

RTL će donirati Azil, a vi svakako posjetite njihove društvene mreže i upoznajte ove pse. Možda se dogodi i ljubav koja mijenja živote!