Uz osječku Vodenicu jutros velika dizalica, brod tegljač i brojni radnici. Svatko radi svoj posao, a svi imaju isti cilj – vodenicu odvesti i popraviti. Radi se oprezno, korak po korak, a akciju spašavanja nadgledaju Osječani kojima je vodenica u srcu.

"Sjetiš se od mladosti što je to bilo i kako je to bilo, kako se mljelo", kaže Špiro Radlović iz Osijeka.

"To puno znači za nas sve u Osijeku, a ja mislim i za cijelu Hrvatsku jer ovo nema nigdje", dodaje Nenad Popović iz Osijeka.

Ta je replika, nekadašnjih dravskih vodenica koje su mljele žitarice, zanimljiva posjetiteljima iz cijele Hrvatske, ali i svijeta.

"Imamo tri pune knjige dojmova. Ljudi su dolazili iz cijelog svijeta, to su emocije koje se ne mogu opisati. Najsretniji smo što Osječani smatraju da je to njihova vodinica i to je bila cijela priča", kaže potpredsjednica Ekološke udruge Vodenica Boba Davidović.

A inicijator priče emotivno je dočekao trenutak kada je vodenica Dravom krenula na obnovu.

"Malo je bio adrenalinski taj trenutak. Ne može se reći da nije, iako mi je srce malo usporeno, to mi je doktor rekao, zakucalo je brže", kaže inicijator projekta vodenice Stanislav Davidović.

Tegljač je vodenicu Dravom odvukao nekoliko stotina metara uzvodno na mjesto remonta, a radnici koji će na sanaciji raditi odahnuli su kada je stigla na sigurno bez novih oštećenja.

"Teška je oko 60 tona i angažirali smo puno mehanizacije, sve što nam je trebalo. Dizalica ima 100 tona, uspjeli smo, napravili smo posao kako Bog zapovijeda, odnosno kako treba", ističe Srđan Čanković, inženjer u poduzeću za remont brodova, Bački Monoštor, Srbija.

Sada treba odraditi i drugi dio posla.

"Ustanoviti sve ono što je potrebno napraviti na remontu i naravno učiniti sve potrebno da vodenicu vratimo u njezinom najljepšem sjaju nazad u rijeku Dravu", kaže Robert Seligman, direktor osječkog poduzeća Športski objekti d.o.o.

Kako bi i u vremenu pred nama bila svjedok povijesti, ali i mjesto novih događanja, susreta i emocija.

