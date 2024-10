Vlasnici apartmana u panici: Od 2026. veći porezi za sve koji ne budu 'domaćini!'

Ako želite nastaviti iznajmljivati apartman u zgradi morat ćete dobiti potpise 80 posto suvlasnika. Ako ne postanete domaćin u turizmu, od 2026. plaćati ćete još više poreza. Novosti je predstavio ministar turizma, a oštre kritike već su krenule.

Obiteljski iznajmljivači tražili su da plaćaju manje poreza, no tek dobili da od 2026. neće plaćati još više. Razgovarali smo s obiteljskom iznajmljivačicom iz Opatije Desanka Jaruga koja kaže: "Ovo je nepravda prema nama domaćinima. Jer smo druga kategorija iznajmljivača. Mi iznajmljujemo na svojoj adresi, svoj dom iznajmljujemo. Mi dočekamo goste, dademo im adekvatne informacije... Tako da mislim da nisu pravedno prema nama postupili."

Domaćin u turizmu

Vlada je odlučila uvesti kategoriju domaćina u turizmu, upravo za ljude poput nje. To su mali iznajmljivači, koji rentaju nekretninu u županiji u kojoj i žive. Ministar turizma, Tonči Glavina, objasnio je tko ne ulazi u kategoriju iznajmljivača: "Teško možemo tvrditi da netko tko živi u Zagrebu, a ima smještajne kapacitete na otoku ili na moru, da može biti domaćin, jer nema fizičke mogućnosti dostupnosti gostu i da se aktivno tim gostom bavi".

Ali domaćin, smatra ministar turizma, nikako ne može biti u zgradi koja je prvenstveno namijenjena za svakodnevni život, makar živio vrata do svog apartmana. U udruzi obiteljskog smještaja upravo su tražili da se iz poreza na nekretnine i visokih paušala izdvoje mali iznajmljivači. No ima još kategorija koje ovim prijedlogom nisu obuhvaćene, a ovo je novi udar, kažu.

"Dosta je njih kojima je to osnovni ili dodatni izvor prihoda. Znaju se ljeti iseljavat iz svojih stanova jer im treba dodatni prihod pa iznajmljivat u turističke svrhe", objašnjava Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskih iznajmljivača.

Koliko će državi danati oni koji ne postanu domaćini?

Svi koji neće postati domaćini u turizmu državi će davati još više od 2026. Koliko je to, ministar financija Marko Primorac ne otkriva, ali poručuje: "To porezno opterećenje najma moglo bi se još povećavati. To ne bi bilo ništa neobično nit ekonomski nelogično".

Vladi nije nelogično ni da svi, ali baš svi vlasnici apartmana u stambenim zgradama moraju skupiti 80 posto potpisa suvlasnika da im stižu gosti. Do jutros je vrijedilo - to će morati oni koji registriraju nove apartmane.

Koliko je to teško prikupiti pitali smo predstavnika stanara i suosnivača portala ZGRADOnačelnik.hr, Tina Bašića: "Koliko je teško ishoditi suglasnost od 80 posto dovoljno govori koliko je teško ishoditi suglasnost od 51 posto. Primjera radi, suvlasnici su dužni svake godine potpisati takozvani godišnji plan upravljanja. Ja ne znam vraća li se 20 posto takvih suglasnosti natrag".

No olakotna je okolnost da je rok za skupljanje potpisa 5 godina. Pa ćete ih ili skupiti ili se odlučiti nečim drugim baviti.

