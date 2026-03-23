Vlak zapeo na putu za Kopar pa se preusmjerio u našu luku: 'To je prilika koju ste ugrabili? - Tako je'

Palac gore za važan trenutak u riječkoj luci. Ovo je prvi vlak s automobilima, u Luci Rijeka planovi su veliki. Do kraja godine brodovima transportirati 60 tisuća vozila. Sada su iz Slovačke stigla 192 automobila, na 16 vagona.

"Možemo to procijenit povijesnim trenutkom, automobili da su došli s vlakom u Luku Rijeka. To će, u svakom slučaju i pojeftinit i olakšat dopremu automobila i napravit Luku Rijeka još konkurentnijom za taj posao, koji je za nas vrlo značajan.

Danas ne bi mogli razgovarat o autima, niti bi naši klijenti prihvatili luku kao takvu, da nismo tu podnu infrastrukturu obnovili unatrag nekoliko godina", kaže Duško Grabovac, predsjednik Uprave Luke Rijeka.

Luka kao da je parkiralište. Ali automobili će idući tjedan biti otpremljeni brodom, koji ih može primiti više od 1500. Desetak ljudi za osam sati, kažu nam, u brod ukrca 600 vozila.

"Imamo osam standardnih, plus vozači koji rade na ukrcaju u brodove i iskrcaju Svakako ovo je korak naprijed u ovom biznisu za nas. Mi imamo desetak ljudi koji svakodnevno vrše kontrolu vozila i sam ukrcaj i iskrcaj s kamiona i na kamione, kao i u brodove", kaže Marinko Klarić, rukovoditelj Terminala Luke Rijeka

Problemi s infrastrukturom

Nakon dvadestak godina Luka Rijeka je lani ponovno počela prevoziti automobile, ali krenulo je s kamionima, sada konačno vlakovima. Sve u suradnji s grupom Stellantis, jednom od najpoznatijih u svjetskoj proizvodnji automobila.

Iako je posao s automobilima za Rijeku neupitan, ovaj je vlak ustvari trebao ići za Kopar, objašnjavaju iz tvrtke koja ugovara transport vozila preko riječke luke.

"Ali imao je nekih problema s infrastrukturom pa se prebacio u Rijeku." To je sad jedna prilika koju ste ugrabili? "Tako je". Dolazi još jedan vlak u petak, to su još prva dva, bili smo u Stalantisu pa smo pregovarali i dogovarali da bi doveli veće količine vozila pa ako sve bude uspješno, trebalo bi bit to i dugoročno. Pregovaramo trenutno za dovest vlakove iz Poljske", kaže Ivan Milković, direktor tvrtke Emil Frey Logistics.

Predsjednik Uprave Luke Rijeka poručuje. Gruda se zakotrljala- kreće lavina. U ovom slučaju tračnicama..